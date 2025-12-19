網路號召彈劾賴清德！連署「已超過170萬人」　網砲翻1bug

▲連署人數到達170萬。（圖／翻攝自連署網頁）



記者鄺郁庭／綜合報導

行政院長卓榮泰日前不副署《財劃法》，藍白2黨預計聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將彈劾總統賴清德。對此，前立委郭正亮、邱毅、蔡正元等人已開網頁，發起彈劾賴清德連署活動，目前連署人數已超過170萬人，掀起一陣議論。

有網友18日在Threads貼出連署網頁的截圖，「剛剛看連署人數才976717，才過幾分鐘連署人數已經978986了，好快ㄟ！」《ETtoday新聞雲》於19日上午11時查看，連署人數已超過170萬人。另外，網頁上可見號召團隊包括中天的網路節目社群「直球對決」、前立委郭正亮、邱毅、蔡正元，以及台北市議員王欣儀。

貼文一出，不少人力挺，「我也連署好了，請誇誇我」、「大家加油，人民連署。」也有網友搖頭，「自嗨什麼？要連署上街頭去連署啊」、「覺得是假的，騙個資用的。」

連署填姓名、email就好 網友狂吐槽

其中，就有人發現，其實只要登記姓名、電子信箱即可，甚至也不需要認證，忍不住吐槽，「連電子信箱驗證都沒有」、「希望明天可以超越這個數字，反正留假資料隨便輸入都可以，加油，快點幫忙衝人數啊」。

罷免志工兼音樂人徐小花也在粉專表示，「小草弄假網站彈劾賴清德，沒問題，賴清德也彈劾了自己，我們繼續衝超過2300萬連署！」只見她並沒有用自己的名字登記，而是用「賴清德」、「kmt@gmail.com」連署。貼文引來不少網友吐槽這個設計，「用AI連署可能超過地球人口」、「計數器要做好啊！萬一沖出2300萬就好笑了 XD！」