北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭

記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

鮑魚達人鍾文智因炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元，最終判刑30年5月定讞，沒想到他在防逃機制啟動前竟然棄保潛逃。案情爆出後，警方涉協助偽造文書，現場更發生官警親屬與記者衝突，記者提告，警界後續處分備受關注。

▲信義分局福德派出所副所長古志明涉貪交保，古志明小兒子（右）與媒體爆發肢體衝突。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

鮑魚達人潛逃 警界涉案與記者爆衝突

以「鮑魚達人」聞名的鍾文智，炒作TDRT股票獲利驚人，判刑逾30年定讞。誰料他竟先一步逃跑，在防逃機制還沒來得及啟動前就消失無蹤。調查局發現，他逃亡前已打點好台北市信義分局福德派出所，請託員警幫忙偽造簽名紀錄，讓他能避開定期報到的規定。

調查局隨即出動，搜索並約談福德派出所等18名官警。台北地檢署漏夜偵訊，最後依貪汙罪將福德派出所副所長古志銘30萬元交保。但現場不平靜，古志銘離開時，他的小兒子為阻擋媒體拍攝，竟和記者大打出手，現場一度混亂。

警官家族背景引議論 媒體與警官家屬現場衝突

當時古志銘小兒子和親友陪同離開，他不滿現場媒體拍照，伸手拍打記者相機，導致記者為保護器材和他拉扯。雙方情緒激動，現場爆發衝突，古志銘見狀立即阻止並訓斥小兒子，法警也趕來分隔雙方。事後古志銘頻頻向媒體道歉，連說兩次「不好意思」，隨後搭車離開。

現場記者的相機因被拍打掉在地上，燈光與部分零件毀損，因此報警處理。轄區中正一分局獲報趕赴現場，記者先到醫院驗傷，再到派出所製作筆錄，正式提告妨害自由與毀損罪。

根據《聯合報》報導，古志銘背景不容小覷，他的姊夫是台北市某分局的高階警官。警界傳出明年一月將有重大人事異動，本案他涉協助鍾文智偽造文書，昨被檢調搜索，警界私下議論紛紛。古志銘交保後，是否還會有行政處分，成為外界關注焦點。