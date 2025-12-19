　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高速公路上演電影情節　煞車失靈！時速115公里狂奔490公里

▲警方出動多輛警車前後夾擊，護送煞車失靈的高速車輛前進。（圖／翻攝極目新聞）

▲警方出動多輛警車前後夾擊，護送煞車失靈的高速車輛前進。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

甘肅蘭海高速17日下午上演宛如電影情節裡的驚險一幕。一輛小客車在行駛途中因定速系統故障導致煞車失靈，車速固定在時速115公里無法減速，馬姓駕駛只能一路沿高速公路前行，歷時約4個半小時、行駛近490公里，最終在警察與路政單位全程護航下，待汽油耗盡才成功停下，幸未造成人員傷亡。

▲車輛停止後，驚魂未定的車主與女性友人呆坐在路邊休息。（圖／翻攝極目新聞）

▲車輛停止後，驚魂未定的車主與女性友人呆坐在路邊休息。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，失控車輛為馬先生駕駛的甘A牌小轎車，17日下午，馬先生從蘭州南上高速，準備回臨夏康樂，途中發現115公里的定速巡航出現故障，煞車失靈，無法減速，只能沿著蘭海高速向四川方向行駛。

驚險逃過一劫的駕駛馬世華表示，他今年23歲，平時在蘭州送貨打工，當天下午返鄉途中開啟定速導航後，發現煞車無法減速且系統無法關閉，車上同行的女性友人一度情緒失控，驚險之際，他於下午5時30分報警求助，並同步聯繫4S店技師嘗試排除，但均未成功。

馬世華指出，行車過程中他只能打開雙黃燈並持續按喇叭示警，部分路段因車流密集被迫短暫借用路肩超車，風險極高。約20分鐘後，行經臨洮高速路口時，首批高速公路警察介入協助開道，並通知前方路段封閉入口，隨後由10多輛警車與路政車輛一路前後護航。

▲拖吊車將煞車失靈的車輛移走。（圖／翻攝極目新聞）

▲拖吊車將煞車失靈的車輛移走。（圖／翻攝極目新聞）

馬世華回憶稱，長時間高速行駛下最擔心的是彎道路段與突發狀況，曾多次嘗試降速無果，只能寄望油料耗盡。直到油量見底後，車速才逐步由100公里、80公里、60公里一路下降至完全停車，一路緊繃4個多小時的情緒才終於釋放。

馬世華提到，車輛已拖回蘭州4S店檢修，後續將與業者協商退車退款或更換新車事宜，並對全程冒險護航的高速交警與路政人員表達由衷感謝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　惡男判無期
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

陸高速公路上演電影情節　煞車失靈！時速115公里狂奔490公里

飛天茅台價格暴跌！黃牛損失慘重　他嘆：半個月虧損超130萬元

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案　曾代班當過章子怡老師

三亞海事局發佈航行警告　海南島東南方南海水域軍事訓練

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

陸高速公路上演電影情節　煞車失靈！時速115公里狂奔490公里

飛天茅台價格暴跌！黃牛損失慘重　他嘆：半個月虧損超130萬元

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案　曾代班當過章子怡老師

三亞海事局發佈航行警告　海南島東南方南海水域軍事訓練

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

深圳公佈「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

2千坪「CITYLINK三重店」12／20開幕見客！壽司郎、松本清限定優惠一次看

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　不滿被甩行兇！惡男判無期

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

大陸熱門新聞

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

周杰倫代言中國外送　4分身笑翻網友

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」把房間燒成廢墟

燒到韓國！陸「山寨Rosé」站台快閃店越俎代庖

吳豊山要總統把他當備胎　來海基會前很猶豫

陸中央戲劇學院院長郝戎自首投案 曾代班當過章子怡老師

美對台110億美元軍售　國台辦：違反一中原則和三個聯合公報

深圳公佈「十四五」成績單 鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

更多熱門

相關新聞

《大濛》票房破3千萬

《大濛》票房破3千萬

臺灣時代劇情片《大濛》，在剛落幕的第62屆金馬獎奪得四個獎項，分別是「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」，再加上獲得觀眾票選最佳影片，絕對是本屆最具話題性的作品。

3部震懾人心的韓式犯罪電影

3部震懾人心的韓式犯罪電影

台東馬偕包場觀賞《突破》　激勵同仁找回「泳氣」

台東馬偕包場觀賞《突破》　激勵同仁找回「泳氣」

國1高架環北段2小客車追撞　佔路肩車流回堵5公里

國1高架環北段2小客車追撞　佔路肩車流回堵5公里

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相

關鍵字：

煞車失靈高速公路護航甘肅蘭海緊急電影

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面