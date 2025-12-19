陸高速公路上演電影情節　煞車失靈！時速115公里狂奔490公里

▲警方出動多輛警車前後夾擊，護送煞車失靈的高速車輛前進。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

甘肅蘭海高速17日下午上演宛如電影情節裡的驚險一幕。一輛小客車在行駛途中因定速系統故障導致煞車失靈，車速固定在時速115公里無法減速，馬姓駕駛只能一路沿高速公路前行，歷時約4個半小時、行駛近490公里，最終在警察與路政單位全程護航下，待汽油耗盡才成功停下，幸未造成人員傷亡。

▲車輛停止後，驚魂未定的車主與女性友人呆坐在路邊休息。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，失控車輛為馬先生駕駛的甘A牌小轎車，17日下午，馬先生從蘭州南上高速，準備回臨夏康樂，途中發現115公里的定速巡航出現故障，煞車失靈，無法減速，只能沿著蘭海高速向四川方向行駛。

驚險逃過一劫的駕駛馬世華表示，他今年23歲，平時在蘭州送貨打工，當天下午返鄉途中開啟定速導航後，發現煞車無法減速且系統無法關閉，車上同行的女性友人一度情緒失控，驚險之際，他於下午5時30分報警求助，並同步聯繫4S店技師嘗試排除，但均未成功。

馬世華指出，行車過程中他只能打開雙黃燈並持續按喇叭示警，部分路段因車流密集被迫短暫借用路肩超車，風險極高。約20分鐘後，行經臨洮高速路口時，首批高速公路警察介入協助開道，並通知前方路段封閉入口，隨後由10多輛警車與路政車輛一路前後護航。

▲拖吊車將煞車失靈的車輛移走。（圖／翻攝極目新聞）

馬世華回憶稱，長時間高速行駛下最擔心的是彎道路段與突發狀況，曾多次嘗試降速無果，只能寄望油料耗盡。直到油量見底後，車速才逐步由100公里、80公里、60公里一路下降至完全停車，一路緊繃4個多小時的情緒才終於釋放。

馬世華提到，車輛已拖回蘭州4S店檢修，後續將與業者協商退車退款或更換新車事宜，並對全程冒險護航的高速交警與路政人員表達由衷感謝。