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小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

▲台南歸仁文化中心斥資近2億元改造，歷時2年竣工，惟有網友在臉書社群爆料，新的歸仁文化中心竟因小雨而漏水，質疑施工品質。（圖／翻攝自我在歸仁的大小事，下同）

▲台南歸仁文化中心斥資近2億元改造，歷時2年竣工，但有網友在臉書社群爆料，新的歸仁文化中心竟因小雨而漏水，質疑施工品質。（圖／翻攝自我在歸仁的大小事，下同）

記者林悅／台南報導

台南歸仁文化中心斥資近2億元改造，歷時2年竣工，即將在5月14日舉辦開幕系列活動，讓市民朋友體驗，但有網友在臉書社群爆料，新的歸仁文化中心竟因小雨而漏水，質疑施工品質，文化局副局長陳修程指出，這應係施工接合沒有做好，會列入驗收缺失要求改善。

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

▲台南歸仁文化中心斥資近2億元改造，歷時2年竣工，目前正進入驗收階段。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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歸仁文化中心整建工程由文化部補助1億715萬元、市府自籌8750萬，文化局表示，工程整修兩個畫廊，場館整體動線也大幅調整，在演藝廳的部分也增建排練室，讓駐館的台南市民族管絃樂團有一個中小規模的練習空間，而觀眾席也有翻新，後舞台擴建則讓表演團隊有更舒適的準備空間。

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

副市長趙卿惠說，市府重視新豐區文化場域的興建工程，很感謝中央及各界的幫助，讓歸仁文化中心整建工程順利完工，全新的建築將成為新豐地區重要的文化地標，5月14日將舉辦開幕系列活動，保證精彩。

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

惟卻有網友在「我在歸仁的大小事」社群PO文指出：「花了很多錢弄的歸仁文化中心，竟然一個小雨就漏水….而且還整片天花板都濕了，看來真的需要有關單位好好驗收…..」、「至於大門為什麼陽台只做這麼短…沒做遮雨棚延伸出去，有做得話是否以後辦活動在外面就不用在搭舞台，就算不用在活動上，至少大雨也比較不會潑進來…真希望政府單位既然要做了，怎麼不做得更好一點。」

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

網友還PO出天花板漏水滴水的影片及相關照片，質疑新完工的歸仁文化中心的施工品質，要求市府驗收時要好好把關。

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。 

文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程費約1.9億，2020年施工至2022年4月底竣工，目前要進行工程初驗，5月14日開始讓民眾體驗，因建築物外遮雨設施係戶外防水，可能是水路填補沒有做好，才會造成漏水現象，這部分會列入工程缺失，要求廠商改善，對於歸仁文化中心工程品質之要求，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

陳修程說，原本3日就安排檢視歸仁文化中心相關空間問題，如今又逢下雨，剛好可以檢視漏水缺失，要求廠商改善解決。

▲文化局副局長陳修程指出，歸仁文化中心整建工程工程目前要進行工程初驗，漏水現象會列入工程缺失，要求廠商改善，文化局一定嚴格把關，請市民朋友放心。

▲建築師蔡振芳指出，這是屬於施工接合的問題，這可以改善。

建築師蔡振芳指出，這是屬於施工接合的問題，這可以改善，這幾天廠商就會處理好，施工接合改善問題就解決了。

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