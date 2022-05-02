破天荒！台南公幼入園第2次登記尚有名額　教育局：家長趕緊去報名

▲受少子化與公幼增班影響，公幼第1次入園登記和抽籤竟少了2100多名，導致往年家長擠破頭的市區公幼還有許多名額，教育局提醒公幼第2次登記入園即將開始，歡迎家長把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公幼以往名額少，台南市區的家長要讓幼兒入公幼就讀，都需要抽籤碰運氣，經過市府持續努力，連3年已增設公共化幼兒園達120班2762名，今年因受少子女化和疫情影響，公幼第1次入園登記和抽籤竟少了2100多名，導致往年家長擠破頭的市區公幼還有許多名額。

教育局指出，例如永康區還有196個名額，教育局提醒，公幼第2次登記入園即將開始，歡迎還沒有登記入學的家長把握機會。

教育局表示，公幼享有優質環境、適齡教學、用心服務、平價收費的好處，自2022年8月1日起，家中第一胎就讀公幼將月繳不超過1000元，第2胎以後還免費，且公幼具多項優勢，包括教保活動課程具特色、校園戶外活動空間寬敞、餐餐都有營養師監督、幼小銜接有利幼生適應、師資優、師生比掛保證、收費項目專款專用，延長照顧服務只要家長有需求就辦理等。公幼第二次登記自5月4日上午8時30分起，至下午3時30分截止，機會難得，有興趣的家長，可至公幼新生入園官網/民眾查詢標籤點選行政區後查詢二登可招收名額。(公幼新生入園官網：http://kid.tn.edu.tw/KidAdm/Default.aspx)

尤其，公幼教師及教保員皆經過長時間師資培育和實習，且須經過激烈競爭的筆試、試教及口試通過，才有機會進入公幼教學，實屬萬中選一。授課多數運用自編教材主題式教學、創造學習區特色引發幼兒求知興趣；結合今年推出提升幼兒閱讀素養的布可小星球平台，每週2至3次由老師透過繪本閱讀教學與互動提問，帶領幼兒融入生活學習、啟發幼兒語言思考與表達力、提高情緒智慧並塑造無形的軟實力。此外，也提供更多機會參與教育部推動的各項課程，包含在地文化、本土語言、健康促進（如潔牙與健康飲食主題）、安全教育等主題。

針對有家長擔心公幼下午4時以後及寒暑假較少提供延長課後照顧服務問題，教育局表示，近年來，教育局已持續要求各園落實家長延長課後照顧服務的需求調查，積極配合家長下班時間，規劃提供各種延長課後照顧服務課程，只要家長有需求，園所就應辦理，以強化公幼園所的競爭力和服務品質，有興趣的家長可至本市公幼新生入園官網查詢第2次招生名額，並於5月4日下午3時30分前至園所報名登記。