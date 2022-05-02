「禪繞心、感恩情」　台南光華學子母親節前以卡片傳遞幸福

▲母親節即將來臨，台南市光華高中一年級的同學，籌劃寄送一份特別的卡片給最重要的家人，表達內心的感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節即將來臨，台南市光華高中一年級的同學，正積極籌劃寄送一份特別的卡片給最重要的家人，表達內心的感激！

光華高中一向重視品格教育，該校特色課程「正向幸福學」的學習內容，即是透過輔導老師的引導，讓同學學習正向的情緒覺察與互動、利用禪繞畫與靜心思考，教導同學感恩，讓生活更幸福！

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每位同學運用所學，在明信片上透過禪繞畫的投射與感恩話語的書寫，讓學生家長能在母親節前夕收到一份特別的感恩明信片，提早歡度令人驚喜的五月感恩月！

老師帶領著同學徒步至郵局，讓同學親自將手繪的明信片投入郵筒，傳遞一份感恩的心情。參與的同學多表示活動很有意義。

王愇閎同學說：「可以把平時不敢說的對家人感謝話語，用明信片的方式親手去郵局寄出去，對我的意義非常重大。」；陳苰語同學表示：「寄卡片的過程雖然炎熱又好累，但我很期待家人收到卡片的感覺。」；林佳瑩同學則認為：「出生到現在幾乎沒什麼寄信，這次寄信讓我們回到阿公年代，很喜歡復古的感覺、樂趣多多！」曹景翔同學表示：「寫信，看似老派。感恩，看似抽象。卻在文和畫中，成為一道虹！」。

雖然疫情紛擾不休，但光華的學子仍然希望讓偉大的母親們，能感受到滿滿的關懷和誠心的祝福！