台南灣裡文聖堂安座擾寧　民政局：持續加強推動廟會活動優質化

▲台南市南區灣裡文聖堂辦理「歲次壬寅年文衡聖帝入火安座大典遶境」廟會活動，遶境活動超過晚上10時仍有施放爆竹煙火及專業煙火的情形，市府聯合稽查小組已完成相關蒐證，並針對違規事項將予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區灣裡文聖堂辦理「歲次壬寅年文衡聖帝入火安座大典遶境」廟會活動，遶境範圍為台南市南區，計有20頂神轎及各式陣頭約2千人參加，民政局指出，遶境活動超過晚上10時仍有施放爆竹煙火及專業煙火的情形，市府聯合稽查小組已完成相關蒐證，並針對違規事項將予以裁罰。

民政局表示，針對文聖堂遶境1案，南區區公所事先已於4月25日邀集廟方、消防局、警察局及環保局等相關單位，召開事前協調會，宣導現行相關規定法令及違反裁罰，並請其配合廟會活動規範，包含遵守防疫規定、減量施放鞭炮降低噪音及維護環境清潔。

遶境當日活動期間，市府亦成立跨局處聯合稽查小組，由區公所、警察局、環保局、消防局人員全程跟隨活動隊伍，警察分局也動員警力偵查、蒐證、交通秩序及安全維護等工作，以利因應突發情形，以即時掌握處理。對於過量施放鞭炮及噪音過大的狀況，聯合稽查小組已多次勸導。惟遶境活動仍超過晚上10時，且仍有施放爆竹煙火及專業煙火的情形，本稽查小組已完成相關蒐證，並針對違規事項將予以裁罰。



民政局指出，廟方施放專業爆竹煙火應於事前提出申請，若未合法申請經消防局查證屬實，可依法裁處新台幣3萬以上15萬以下罰鍰；另有關超過晚間10時不得施放煙火及使用擴音設施，違反噪音管制法等規定，環保局亦將針對違規事項進行蒐證裁罰。

警察局說明，1日晚上9時30分許接獲民眾電話檢舉噪音後，第一次轉達區公所聯合稽查處理，後續該活動再於深夜10時38分及11時24分燃炮，故再分別兩次電告消防局及聯合小組（區公所）就噪音及文聖堂核准時間逾時之處理。

警察局表示，第六分局針對此次該廟會安維勤務計稽查未戴口罩1件，口頭勸導未戴口罩24人，受理違反道路交通管理罰條例之違規共17件併排停車，此段時間已依現場違規情形製單舉發58件，並彙整員警蒐證影像，過濾後依法逕舉。

民政局表示，未來南市府將針對民眾陳情內容，做為日後輔導推動寺廟優質化的重點，並於平日派員前往拜訪廟方，請其務必日後減少施放鞭炮並幫忙宣導交陪境廟宇配合，真正落實台南市廟會活動優質化政策。