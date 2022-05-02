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南韓戶外今起不用戴口罩！確診降至2萬例創87天新低　街頭實景曝

▲▼南韓解除戶外口罩令，光州市一群國中少女走在戶外脫下口罩。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓解除戶外口罩令，光州市一群國中少女走在戶外脫下口罩。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎疫情，在經歷Omicron變種病毒帶來的高峰後明顯趨緩，今（2）日通報的單日新增確診更降至2萬例，創下87天以來新低紀錄。南韓政府宣布，從2日起解除戶外口罩令，包括街道、地上車站月台、結婚典禮會場、運動場等皆可以脫下口罩。不過政策實施的第一天，大部份民眾卻仍不敢輕易脫下口罩。

根據《韓聯社》，南韓今（2）日上午9時30分通報新增2萬84例，時隔87天終於降至2萬多例，其中境內感染為2萬58例、境外移入為26例；重症患者為461人；死亡新增83例。目前南韓共累計1729萬5733例確診、2萬2958例死亡、累計死亡率為0.13%。

近來南韓新冠疫情明顯趨緩，且醫療量能恢復穩定，因此中央災難安全對策本部從2日起正式解除戶外口罩令，包括一般戶外環境、徒步道路、登山道路、地鐵地上車站月台、遊樂園、結婚典禮會場、體育課等皆可脫下口罩，為防疫當局從2020年10月起導入義務戴口罩制度以後，時隔566天解除戶外口罩令。

▼南韓解除戶外口罩令，一名大叔喝咖啡便將口罩繫在頸部。（圖／達志影像）

▲▼南韓解除戶外口罩令，一名大叔喝咖啡便將口罩繫在頸部。（圖／達志影像）

▲▼南韓解除戶外口罩令，民眾可視防疫需求自行決定需不需要戴口罩。（圖／達志影像）

▲南韓解除戶外口罩令，民眾可視防疫需求自行決定需不需要戴口罩。（圖／達志影像）

不過，若是50人以上的大型聚會、或是觀眾超過50人以上的演唱會或體育比賽，以及人群密集度高、或是高聲喊叫等飛沫傳染疑慮高的活動，皆還是勸導須戴上口罩。此外，公車、計程車、火車、船舶、飛機等大眾運輸工具以及室內場所仍需戴上口罩，否則違者恐處10萬韓元（約新台幣2319元）罰鍰。

然而在「戶外口罩令」解禁的第1天，大部份民眾還是不敢輕易卸下口罩。根據韓媒《News1》記者於2日上午6時50分在首爾市永登浦區汝矣島站1號出口的觀察，從地鐵站走出來的大部分民眾依然不敢輕易拿下口罩，只有一些人將口罩拉至下巴處、或是稍微露出鼻頭；而在路口等紅燈的20多名民眾，只有1至2人沒戴口罩。

報導指出，由於政府尚未解除室內口罩令的規定，加上疫情尚未完全緩解，因此大部份出門上班上課的民眾依舊不敢輕易脫下口罩，一方面怕拿下來、戴上去很麻煩，一方面韓國人又是「群體意識」非常高的民族，看到街上大部份的人都還是習慣戴口罩，自然也不敢輕易脫下來。

▲▼南韓解除戶外口罩令首日，首爾大部分的上班族依舊不敢輕易卸下口罩。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓解除戶外口罩令首日，首爾大部分的上班族依舊不敢輕易卸下口罩。（圖／達志影像／newscom）

而韓媒《紐西斯通訊社》則派記者前往首爾市廳站觀察，平均100多人中只有4人沒戴口罩；而在地鐵西大門站附近的公車站，在排隊等候公車的20多人中，竟然沒有一個人脫下口罩。

脫下口罩喝咖啡的41歲裴姓民眾受訪時表示，「戴口罩早已成為日常生活習慣，所以我很快就又戴起來了，一方面可以預防感冒，不是很好嗎？這幾天我暫時還是會戴吧！你看其他人也都是戴著口罩。」

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