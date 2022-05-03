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北海道船難12人仍失蹤！砸2億聘「飽和淺水」救援　全由政府買單

▲照片中可明顯看到船身上寫著KAZU1。（圖／日本海上自衛隊）

▲海上自衛隊透過水下攝影機找到觀光船KAZU1的所在位置。（圖／日本海上自衛隊）

記者王佩翊／編譯

日本北海道知床半島觀光船沉沒事故雖然已經找到船體，但是搜救任務一度陷入停滯，仍有12人失蹤。當局最終決定聘請「飽和潛水」的專業人士在月中到海底調查船體內外，然而委託費用高達8億7700萬日幣（約台幣2億元），全由政府買單。

根據《日本電視台》報導，該起事故已經尋獲14人，但全數罹難，至今仍有12人下落不明，包含船長與船員。儘管海上保安廳已經在事故海域的115公尺深海底尋獲沉沒的KAZU1船身，但受到水壓與水流等影響，調查任務難度極高，再加上海象不佳，救援任務一度陷入停滯。

▲▼日本北海道船難，相關單位啟動搜救。（圖／路透）

▲▼相關單位仍在持續進行搜救行動，但仍有12人失蹤。（圖／路透）

▲▼日本北海道船難，相關單位啟動搜救。（圖／路透）

為此，海上保安廳已經與民間企業「日本海上救助公司（日本サルヴェージ株式会社）」簽訂合約，預計月中正式展開船身內外的搜救與調查作業。該公司將會透過「飽和潛水」技術與水下遙控無人載具ROV等下海搜索。總體費用預計高達8億7700萬日幣（約台幣2億元）。

海上保安廳先前曾透露，船體的打撈作業最快也要等到5月15日。稍早他們則表示，相關費用將不包含在這次的8億7700萬元內（約台幣2億元）。

另一方面，海上保安廳2日依業務過失致死嫌疑搜索了「知床觀光船」的辦公室，並持續調查社長桂田精一與仍然失蹤中的船長豐田德幸是否有安全管理上的疏失。

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