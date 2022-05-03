無畏聯準會升息在即　美股收高84點

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書發文表示，國際金融市場大肅殺，一天就有幾兆美元從空氣中蒸發，道瓊工業指數大跌939.18點，最慘的是Nasdaq及費城半導體指數，費半指數單是4月就跌14.85%，台積電當然難受。不過他也認為，這可能也是讓通膨降溫的必要手段，並舉巴菲特名言「潮水退了，才知道誰沒有穿褲子」，認為現在只有有穿褲子，真正有實力的企業，股價才挺得住。