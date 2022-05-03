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無畏聯準會升息在即　美股收高84點

▲亞股,熊市,日股,圖庫386。（圖／路透社）

▲美股今天收高。（圖／路透社）

文／中央社紐約2日綜合外電報導

儘管在聯邦準備理事可望升息之前，美國10年期國庫券殖利率觸及3%，為將近4年來首見，美股今天依然收高。台積電ADR漲0.89%、收93.76元。

道瓊工業指數上揚84.29點或0.26%，以33061.50點作收。

標準普爾指數漲升23.45點或0.57%，收在4155.38點。

科技股那斯達克指數大漲201.38點或1.63%，收12536.02點。

費城半導體指數勁揚102.50點或3.51%，收3022.24點。

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