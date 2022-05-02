酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」　警逮人酒測值仍超標

▲黃男自撞電桿，造成車頭凹陷毀損。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區昨晚發生一起死亡車禍，黃姓男子駕駛BMW轎車載著吳姓女子，酒後自撞路邊燈桿，造成2人受傷送醫，未料黃男到院後竟丟下吳女落跑，而吳女經搶救後不幸傷重不治。警方2日凌晨將黃男逮捕到案，在事發5小時後對其進行酒測仍超標，對於為何要從醫院離開？他供稱是因為「緊張」。全案警方已報請檢方相驗，以釐清案情。

警方調查，黃姓男子（46歲）昨日晚間10時15分駕駛自小客載著吳姓女友（40歲），由經貿七路行駛中科路內側車道，左轉中科路往黎明路方向時，在中科路與經貿八路口與燈桿發生碰撞，造成車頭凹陷毀損、安全氣囊爆開。

▲▼黃男酒駕自撞電桿，安全氣囊爆裂。（圖／民眾提供）

救護人員到場後，發現黃男有胸部疼痛情形，吳女則顏面、軀幹挫傷、右側血胸，將2人送往中國醫藥大學附設醫院救治，但黃男才剛到醫院就逕自離開，吳女經搶救於昨日深夜11時11分宣告不治。

警方在今日凌晨3時許將黃男逮捕到案，實施酒測後酒測值超標，對於為何要從醫院落跑？黃男供稱是因為「緊張」；據了解，黃男有酒駕前科。警方初判肇因為黃男未注意車前狀況，全案報請檢方相驗，朝過失致死、公共危險罪嫌方向偵辦。