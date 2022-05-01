永和分局前撞飛騎士落跑！警直擊追到北市抓人　無照醉駕駛慘了

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一部紅色轎車1日凌晨4點多高速行駛於路上，行經永和警分局前還撞飛一輛機車並肇逃！當時正要支援轄區KTV糾紛的警員目擊車禍，立即鳴笛追捕，沿途行經永福橋，追至北市汀洲路三段與基隆路四段口，成功將車輛攔停，原來該駕駛酒測值達0.60mg/l且無照，警依法移送偵辦。

▲騎士（紅圈處）原本要去菜市場上班，沒想到被後方轎車高速撞倒。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，24歲張姓男子喝到醉醺醺還開車載23歲林姓友人，沿竹林路往福和路方向行駛，經過永和警分局前，疑精神恍惚未注意路況，把前方正要去菜市場工作的機車撞倒，害56歲林姓騎士噴飛倒地，所幸騎士僅四肢輕微擦傷，無須送醫。

▲所幸騎士受輕傷，無須送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

可惡的是，張男闖禍後不但未停車查看林男傷勢，反而加速逃逸！全程被擔服查抄勤務的秀朗所張姓警員目擊，他立即鳴警報器上前追捕。沿永福橋追到台北市汀洲路三段與基隆路四段口，成功將肇事轎車攔停，並喝令張男下車。

張男吹氣酒測值達0.60mg/l且無照，被追捕過程還危險駕駛，全案依酒後駕車、肇事逃逸致人受傷罪移送偵辦；由於駕駛人若酒駕超標，18歲以上的乘客可處600至3000元罰鍰，因此同車的林男也將被開罰。

▼轎車車頭毀損。（圖／記者陳雕文翻攝）