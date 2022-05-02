嘉義水上分局確診+居隔33人　內勤12人分流辦公

▲嘉義警分局從28日傳出1名員警確診，目前確診加隔離人數已累計33位。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣警局水上分局4月28日有1內勤員警身體不適，經PCR檢測確診，隨後該分局陸續傳出確診，目前確診加居隔人數共有33人，分局對此已進行全面清消。

該分局上月28日有一員警因身體不適就醫，經快篩陽性反應後，進行PCR檢測確診通報，警局獲知後即緊急啟動防疫篩檢，針對該員密切接觸者進行快篩，目前警局確診加居隔人數共有33人。

因居家隔離個案陸續確診，該分局即於5月1日對於無症狀且未快篩過之員警擴大篩檢，復於5月2日上班首日前實施篩檢，快篩陰性才上班，並將持續執行。目前分局內施打完整三劑疫苗比率已達95.3%，確診案例多屬輕症及無症狀為主。

副分局長呂宗勳表示，接獲通知後，已對辦公場域內各辦公室、員警備勤室、廁所及停車場、戶外作業區等18處區域進行全面清消，內勤單位啟動異地辦公機制，拆分各內勤單位三分之一警力計12名至第2辦公室辦公，各分駐(派出)所啟動分班制，透過降低員警接觸機會，降低染疫風險。

另外，針對警局確診者中有1名所長，期間有執行勤務逮捕犯人，呂宗勳表示，疫情期間逮捕犯人會做快篩，那位犯人初步了解也為陰性。

▲嘉義水上分局外觀。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義警分局從28日傳出1名員警確診，進行清消。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）