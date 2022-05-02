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北市26歲女輕症確診　沒收到電話、物資超無助...只能靠自己？

▲▼快篩陽性,確診,PCR。（圖／民眾授權）

▲在市議員候選人辦公室擔任助理的Ada，上月29日確診，她曝光確診後心聲。（圖／民眾授權）

記者黃宥寧／台北報導

染疫數字日日飆升，許多人更不曉得自己從何染疫！在市議員候選人擔任助理的Ada（化名）接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，上月29日快篩陽，騎車赴醫院PCR檢驗陽性，採檢完因叫不到防疫計程車，只好步行30分鐘返家休息。她表示，隔日僅接到警察疫調電話，直到今（2日）仍未收到衛生局電話及物資，讓她大嘆「如果是獨居老人確診真的會很無助」。

26歲Ada回憶，因工作內容需跟著候選人勤奮掃街拜票，但接觸的人太過多，完全不知道自己在哪被染疫。29日上班前，她自行快篩，沒想到竟呈現陽性，但她也指出，確診前幾天都是「感冒症狀」也沒發燒，而另名同事快篩陰，但為了慎重起見，她見「2條線」後也立刻租摩托車赴醫院做PCR。

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▼赴醫院PCR、抽血及照X光，醫護量吃緊，針具過了1小時才拔掉。（圖／民眾授權）

▲▼ 確診 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

到了醫院急診區，讓她超級害怕，因為映入眼簾是長長人龍，更在現場等了3小時左右才輪到她做PCR檢測，做完檢測，同時也做抽血及照X光，但因為醫護都忙著做篩檢，抽血針具也過了一段時間才拔除，她也表示可以理解等候這麼久，畢竟醫護人員在大熱天還得穿整套防護衣，真的相當辛苦。

因Ada屬輕症，看完診後本來想搭乘防疫計程車，但卻都叫不到，只好步行30分鐘返家。一整晚耐著頭痛、鼻塞，直到翌日，警察打給她做疫調，同時她也自行打電話通知有與她接觸過的親友、同事。

1日她仍未收到衛生局通知，也沒收到物資包，她打到居家照護服務專線，但對方仍只告訴她「請等候衛生局通知」，讓她肚子餓只好叫外送，多付外送費請外送員幫她送餐到樓上。

▼輕症確診後續只能靠自己。（圖／民眾授權）

▲▼快篩陽性,確診,PCR。（圖／民眾授權）

在沒藥可吃、沒物資防疫包狀態下，Ada僅能自己想辦法請家人幫忙送藥、送快篩劑，Ada笑著開玩笑說「如果我今天人緣很差或是沒家人，恐怕要餓死或（頭）痛死在家了...」，她也指出，「社區黑數一定很多！因為有聽朋友快篩陽，由於沒什麼症況，更選擇放棄去做PCR。」最後她表示，未來會有越來越多人遇到確診狀況，但醫護等量能不足，確診恐成常態，最好還是要自己準備藥品跟物資，一切似乎只能靠自己。

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