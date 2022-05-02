　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入　陳吉仲：預計運作一週

▲▼0624 北農濱江攤商營業狀況,濱江果菜市場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市市場處表示，北農一市快篩陰才能進入，只有試辦今一晚 。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

全台批發市場染疫不停爆，農委會主委陳吉仲上週提到，希望「以篩代隔」，才能維持民生必需，其中，北農截至昨天下午確診總數210人（一市186人、二市24人）。陳吉仲今（2日）透露，今晚起到北農一市的所有拍賣員等相關人，都要「快篩陰性」才能進入，預計運作一週看是否可行。不過，台北市市場處說明，只有試辦今1天。

立法院經濟委員會今審查或處理111年度中央政府總預算案有關行政院農委會及所屬主管預算凍結案等39案。對於全台批發市場染疫，陳吉仲說，上週已請三個督導，分別督導肉品、果菜批發市場和魚市場等，全部盤點後，上週行文給CDC，希望跟確診者密切接觸的「用快篩陰性取代隔離」，否則最主要的拍賣人員要是人數不夠，無法進行作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳吉仲說，快篩陰才能進入北農一市，預計運作一週。（圖／記者李毓康攝）

陳吉仲接著提到，雙北現在確診多，重要的是北農又以一市比二市更嚴峻，拍賣員人數都固定，如北農水果拍賣人全部約19、20位，但陸續確診後會減少，因此優先從二市調度，今天或明天會陸續彌補不足部分。

陳吉仲表示，除將拍賣時間拉長並增加品項外，有接到台北市副市長黃珊珊電話，今晚開始北農一市所有人員，要進入都要快篩陰性才能進去，也有跟CDC爭取到快篩，北市府也行文了，就是避免進入有可能確診的情況，否則會愈傳愈多，政策目標只有一個，就是讓所有市場正常運作。

▲▼ 0624 北農濱江攤商營業狀況,濱江果菜市場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲翁震炘說，後續還是要看快篩的到貨量 。（圖／記者黃克翔攝）

北市市場處科長張育瑋說明，北農有提出相關需求，但時間點要問北農如何規劃，原則上不管一、二市都一樣要快篩，不可能同間公司兩個制度，但據了解會先在一市先試辦，因拍賣交易方式不同。但是否每次進去都要篩？張育瑋說，只有今1天，後續要看量的狀況。

到底是陳吉仲說的天天篩滿1週？還是只篩今晚1次？北農總經理翁震炘回應，主要還是要看快篩的到貨量。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
大安區重大竊案！　500萬現金放家裡被偷走
急診室塞爆！　醫急了：別為了PCR ，忘了别人要CPR
連爆Omicron亞變種！　學者警告「突變速度未減緩」傳染力
「做愛可改運」性侵2次！　神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效
比報足跡有意義！　他「1畫面」驚呆認證：APP真的有用
快訊／郭子乾驚傳確診！　緊急停工
張兆志植髮7000根！狠砸57萬變身　網驚：認不出來
美股暴跌將血洗台股？　金管會主委舉「遛狗理論」回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

桃園高中新增學生確診　全校停課7天5／9復課

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入　陳吉仲：預計運作一週

兒童BNT對戰Omicron「保護力多高？」　醫曝數據嘆：家長難選擇

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤：可能是誤會了

比報足跡有意義！他「1畫面」驚呆認證：社交距離APP真的有用

南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施：車陣逾5km禁止進入

【英語多益通】快篩「實名制」上路！英文這樣說

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

陸無人車竟自動向前開　穿越馬路巧停商店門口

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

桃園高中新增學生確診　全校停課7天5／9復課

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入　陳吉仲：預計運作一週

兒童BNT對戰Omicron「保護力多高？」　醫曝數據嘆：家長難選擇

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤：可能是誤會了

比報足跡有意義！他「1畫面」驚呆認證：社交距離APP真的有用

南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施：車陣逾5km禁止進入

【英語多益通】快篩「實名制」上路！英文這樣說

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

PO網爆：小吃店只能看中X電視　專欄作家「杜撰傳述」下場出爐

美國「M109A6自走砲」軍售案生變　因受產線排擠影響

俄兵搶1.5億農業機具　Z字軍車運千里到車臣！才知鎖住不能用

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」　停更290天後大反擊

北市富商領500萬現金藏書櫃遭竊　外傭喊冤：不是我...警追內鬼

解放軍外銷塞爾維亞FK-3防空系統首亮相　3導彈連即可全域防禦覆蓋

網疑「看幾間房後再下定？」　他曝：一種人連房都沒看就買

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

生活熱門新聞

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

嬰等1小時不治　醫嘆：早說出實話

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

買房被念爆！婆婆事後直接搬進來

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

內裝接近自強號！「開箱類火車」全場笑歪

更多熱門

相關新聞

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤

日月潭一間知名五星級飯店，傳出業者下令確診員工不得報出公司地址、要報戶籍地址，疑試圖隱匿足跡，避免影響生意。對此，業者發出聲明稿喊冤，表示基於保護全體員工健康，均配合衛生局的防疫措施，包括立即通報、清空宿舍及消毒，「可能是某個員工誤會了」。

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

泰國防疫保單之亂／6月理賠金將衝破800億　逼近保費10倍

泰國防疫保單之亂／6月理賠金將衝破800億　逼近保費10倍

台南確診者中1/4為國中小學生　累計6校停課

台南確診者中1/4為國中小學生　累計6校停課

花蓮社區快篩陽性率激增　徐榛蔚：相對穩定

花蓮社區快篩陽性率激增　徐榛蔚：相對穩定

關鍵字：

北農確診果菜市場批發市場農委會陳吉仲台北市市場處翁震炘快篩陰性以篩代隔

讀者迴響

熱門新聞

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面