北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入　陳吉仲：預計運作一週

▲北市市場處表示，北農一市快篩陰才能進入，只有試辦今一晚 。（圖／記者黃克翔攝）



記者許展溢／台北報導

全台批發市場染疫不停爆，農委會主委陳吉仲上週提到，希望「以篩代隔」，才能維持民生必需，其中，北農截至昨天下午確診總數210人（一市186人、二市24人）。陳吉仲今（2日）透露，今晚起到北農一市的所有拍賣員等相關人，都要「快篩陰性」才能進入，預計運作一週看是否可行。不過，台北市市場處說明，只有試辦今1天。

立法院經濟委員會今審查或處理111年度中央政府總預算案有關行政院農委會及所屬主管預算凍結案等39案。對於全台批發市場染疫，陳吉仲說，上週已請三個督導，分別督導肉品、果菜批發市場和魚市場等，全部盤點後，上週行文給CDC，希望跟確診者密切接觸的「用快篩陰性取代隔離」，否則最主要的拍賣人員要是人數不夠，無法進行作業。

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▲陳吉仲說，快篩陰才能進入北農一市，預計運作一週。（圖／記者李毓康攝）



陳吉仲接著提到，雙北現在確診多，重要的是北農又以一市比二市更嚴峻，拍賣員人數都固定，如北農水果拍賣人全部約19、20位，但陸續確診後會減少，因此優先從二市調度，今天或明天會陸續彌補不足部分。

陳吉仲表示，除將拍賣時間拉長並增加品項外，有接到台北市副市長黃珊珊電話，今晚開始北農一市所有人員，要進入都要快篩陰性才能進去，也有跟CDC爭取到快篩，北市府也行文了，就是避免進入有可能確診的情況，否則會愈傳愈多，政策目標只有一個，就是讓所有市場正常運作。

▲翁震炘說，後續還是要看快篩的到貨量 。（圖／記者黃克翔攝）



北市市場處科長張育瑋說明，北農有提出相關需求，但時間點要問北農如何規劃，原則上不管一、二市都一樣要快篩，不可能同間公司兩個制度，但據了解會先在一市先試辦，因拍賣交易方式不同。但是否每次進去都要篩？張育瑋說，只有今1天，後續要看量的狀況。

到底是陳吉仲說的天天篩滿1週？還是只篩今晚1次？北農總經理翁震炘回應，主要還是要看快篩的到貨量。