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上海日增7333例「連2天未破萬」！推復工復產　已發復工證5851張

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海疫情趨緩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委2日通報，新增727例新冠肺炎本土確診病例和6606例本土無症狀感染者，合計7333例。新增本土死亡病例32例，平均年齡84.1歲。上海市大數據中心黨委副書記邵軍2日透露，為穩步推進復工復產，已累計發放「復工證」5851張，發放「通行證」87766張。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，5月1日，新增727例新冠肺炎本土確診病例和6606例本土無症狀感染者。727例本土確診病例中，198例在閉環隔離管控中發現，529例為無症狀感染者轉歸確診病例。6606例本土無症狀感染者中，6548例在閉環隔離管控中發現，58例在相關風險人員篩查中發現。

新增本土死亡32例，平均年齡84.1歲，最小年齡53歲，最大年齡98歲。32名患者死亡的直接原因均為自身疾病，其中4例曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種過新冠疫苗。上海這一波疫情從4月17日起累計死亡454例。

上海市大數據中心黨委副書記邵軍2日表示，為穩步推進復工復產，加強電商平臺、快遞等行業從業人員健康管理，市大數據中心在「隨申碼」頁面上線「復工復產人員返崗電子通行證」（簡稱「復工證」）和「上海市保供配送人員通行證」、「郵政快遞公司寄遞人員電子通行證」（簡稱「通行證」）。截至目前，累計發放「復工證」5851張，發放「通行證」87766張。

「復工證」內容包含身分證明、工作證明、白名單企業證明、48小時核酸檢測報告等信息。

返崗人員聯繫所在居村委，打開「隨申碼」，選擇「復工證」，即可「亮證」。根據上海市疫情防控有關要求，由居村委核對返崗人員身分證和「復工證」後，確認所住樓棟7天內無陽性，現場加做抗原檢測陰性即可放行，並做好登記。

「通行證」記載了姓名、身分證、企業名稱、隨申碼、核酸檢測結果、抗原檢測結果等信息。

符合健康狀況條件的白名單企業員工可透過「隨申辦」APP、微信或支付寶小程序申領和查看「通行證」。在符合解封條件下，「通行證」可作為相關騎手和配送人員的出門證明，以及展開配送、寄遞工作的合法憑證。

邵軍在上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，下一步，將根據上海市疫情防控和復工復產有關要求，結合實際使用回饋，進一步優化完善「復工證」、「通行證」等應用，更好滿足企業、市民生產生活的需要。

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