台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站1日報導《連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診》，前台大感染科醫師林氏璧今（2）日則貼出「每百萬人確診七日平均變化圖」，坦言台灣和日本在4月29日已經黃金交叉，苦笑道「我們是不是離東京迪士尼越來越近了？」但也希望台灣疫情別再往上，不然可能會被日本列為高風險地區。

林氏璧貼出「台灣和日本的每百萬人確診七日平均變化圖」，指出「台灣和日本在4月29日黃金交叉，每百萬人七日平均有321人確診，超過了日本的308人。」不過，日本目前整體檢測陽性率還是比台灣高，「台灣平均是9.6%。以人口校正的檢測量目前也沒有台灣做得多。」

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眼見台日兩邊流行、盛行率差不多，林氏璧貼出一個苦笑的表情符號開玩笑，「那我們是不是離東京迪士尼越來越近了？」不過，他也直呼不希望疫情繼續延燒，「若我們疫情繼續往上，可能會被日本列為高風險地區@@，希望不要走到這一步呀！」

最後他則是貼出6個防疫原則，表示在台灣第一次單日破萬例確診時，他就曾點出這6點很重要，如今再次貼出來，就是希望提醒大家自主防疫的重要性，「不要動不動就跑去急診做PCR。不要為了買快篩去大排長龍的排隊。群聚反而增加更多風險」、「從現在開始自主防疫很重要。不要依賴一個口令一個動作，什麼事都會有人和你說要怎麼辦。因為基層人員都忙瘋了。我們不要增加他們的負擔。」

林氏璧提醒6大重要防疫原則，請民眾務必掌握：

1.如果你確診了，從有症狀日往前抓4天，往後抓5天須特別注意，因為這是你最有傳染力、呼吸道病毒量最高的時間。

2.有症狀往前抓4天，還有發病後5日內，通知你接觸過的親朋好友、同事注意自身健康。特別是有脫下口罩面對面過的。

3.發病往後抓5天，留在家中一人一室和家人分開，等候公衛人員通知。注意自身健康狀況，看有無出現重症的警示症狀。若有請馬上打119就醫。

當出現「警示症狀」包括喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、無發燒（體溫低於38°C）情形下心跳大於每分鐘100 次、無法進食或喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少。也可使用血氧偵測儀監測，若血氧濃度掉到94%以下就要小心，90%以下要緊急送醫。

4.絕大多數人不需任何治療，可靠自身免疫力康復。隔離期間可使用止痛、退燒以及緩解症狀的藥物減輕不適。如經過2～3天，精神、症狀上沒有逐漸改善，高燒不退，可能要考慮就醫。目前居家照護需要隔離至10天。

5. 60歲以上長者建議減少外出，回到去年5月三級時的防疫強度，特別是沒有打疫苗的，請躲好躲滿。當然，還是希望能考慮施打疫苗，僅打一劑也是有一定的防重症效果。

6. 家有長者或4～5歲以下幼兒，家中成員疫苗請打好打滿，雖無法完全防感染，但感染後病毒量降得也較快。

林氏璧說，掌握以上原則，無論政策怎麼改變，或沒有公衛人員聯絡，「你自己要很清楚前4後5傳染力最高不要傳給他人」，以及在什麼樣的狀況要緊急就醫。