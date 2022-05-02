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急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情持續升溫，醫療量能緊繃。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情持續延燒，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（2日）臉書發文指出，最近台灣發生許多民眾在急診室等太久，造成病人失去生命救治的情況，於是急忙呼籲「不要只記住自己要PCR ，而忘了有別人要CPR！」

「先說，民眾一窩蜂去急症室的後果」黃軒舉其他國家為例，表示美國一項大型研究發現，在COVID19 大流行，由於民眾一窩蜂湧入醫院，急重症醫護人員的burn out（過勞或精疲力盡），大約佔了49.3%至58%。

而日本研究發現，早在2020年COVID19 爆發首波疫情的時候，醫護人員的burn out 佔了50%以上。隨著疫情起伏不定，在急診室或加護病房的醫護人員，每次隨著疫情第二波（30.8%）第三波（43.1%)，都會有持續COVID19過勞或精疲力盡壓力又升高。

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COVID19 大爆炸，哪些醫護人員最容易崩潰（burn out）？黃軒指出，最前綫的急診護理人員受到burn out最嚴重（64%），接下來才是重症護理人員（56%）和呼吸治療師（55%）。至於醫生的burn out情況大致佔了49%、還有那些年輕的住院醫生們，他們burn out （48%）也不亞於一般的主治醫師。

「不要只記住自己要PCR ，而忘了有別人要CPR！」黃軒呼籲，不要去擠急診室了，你們很焦慮自己有沒有確診，來醫院做檢查，其實很容易塞車情況，也會使醫護人員工作負荷過重，有時候會看不到、或照顧不到，真正需要緊急救護的病人，這些緊急狀況的病人，也因為你要做檢查，或要做PCR ，造成有些人不幸錯過CPR。

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師呼籲「不要只記住自己要PCR ，而忘了有別人要CPR！」（示意圖／記者李毓康攝）

黃軒建議，民眾可依需求調整，再來急診室，若兒童出現以下症狀須「視訊診療」，必要時得安排外出就醫（警訊表徵／就醫警訊）：

（一）發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗
（二）退燒後持續活動力不佳
（三）退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
（四）持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
（五）超過12小時未進食或未解尿

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫／緊急自行就醫條件）：

（一）抽搐
（二）意識不佳
（三）呼吸困難或有胸凹現象
（四）唇色發白或發紫
（五）血氧飽和度低於94%（如家中測出）
（六）肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

大人也是如此，若出現以下症狀，可以考慮馬上去119，但其他狀況可以安排「視訊會診」：

（一）持續胸痛或胸悶
（二）意識不清
（三）呼吸急促
（四）皮膚、唇色、手指甲床顏色變黑

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