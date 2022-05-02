兒童BNT對戰Omicron「保護力多高？」　醫曝數據嘆：家長難選擇

▲兒童BNT疫苗。（圖／路透社）

記者黃品臻／綜合報導

兒童莫德納疫苗今（2）日開始接種，有不少爸媽糾結是否要給孩子施打莫德納，抑或是等待劑量較低的BNT疫苗再打，以降低可能的副作用。對此有醫師提出美國CDC的研究，分析BNT疫苗對孩子的保護力，目前看來並沒有太高。

腎臟科醫師江守山稍早在臉書發文，公布美國CDC在4月26日發表於JAMA的研究，「他們在2021年7月25日至2022年2月12日期間，研究人員每週對1364名5至15歲的個體進行SARS-CoV-2檢測，無論症狀如何」。他指出，接種疫苗和未接種疫苗的青少年參加者分別來自亞利桑那州、佛州、德州與猶他州，研究團隊還針對出現症狀的參與者進行測試。

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江守山寫道，研究發現，兩劑BNT疫苗對5～11歲兒童來說，有症狀或無症狀Omicron變異感染的有效率只有31%，在12～15歲的青少年中有效率則為59%。此外，約半數未接種疫苗的Omicron感染兒童和青少年為無症狀，而Delta變異株無症狀者為34%，與Delta變體感染相比，Omicron症狀的持續時間減少了3、4天；接種疫苗則將感染Omicron的兒童花費在床上的時間減少了大約半天。

江守山對此分析道，「5-11保護力那麼低（31%），讓家長更難選擇要不要打，跟廠商自己做的保護力差的很多。」

針對兒童BNT疫苗保護力一事，前台大感染科醫師林氏璧就曾分析，兒童BNT的問題是劑量太低，「劑量低當然就不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。而莫德納效果理論上應該較好，但劑量可能太高，不良反應較高，畢竟劑量差了5倍呀！」他對此也直言，這題真的很難決定，「莫德納減量、拉長間隔施打可能是最佳解，但我們沒有這樣的資料。ACIP應該也很難做如此建議。」