　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童BNT對戰Omicron「保護力多高？」　醫曝數據嘆：家長難選擇

▲▼輝瑞,兒童疫苗, Pfizer。（圖／路透社）

▲兒童BNT疫苗。（圖／路透社）

 記者黃品臻／綜合報導

兒童莫德納疫苗今（2）日開始接種，有不少爸媽糾結是否要給孩子施打莫德納，抑或是等待劑量較低的BNT疫苗再打，以降低可能的副作用。對此有醫師提出美國CDC的研究，分析BNT疫苗對孩子的保護力，目前看來並沒有太高。

腎臟科醫師江守山稍早在臉書發文，公布美國CDC在4月26日發表於JAMA的研究，「他們在2021年7月25日至2022年2月12日期間，研究人員每週對1364名5至15歲的個體進行SARS-CoV-2檢測，無論症狀如何」。他指出，接種疫苗和未接種疫苗的青少年參加者分別來自亞利桑那州、佛州、德州與猶他州，研究團隊還針對出現症狀的參與者進行測試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江守山寫道，研究發現，兩劑BNT疫苗對5～11歲兒童來說，有症狀或無症狀Omicron變異感染的有效率只有31%，在12～15歲的青少年中有效率則為59%。此外，約半數未接種疫苗的Omicron感染兒童和青少年為無症狀，而Delta變異株無症狀者為34%，與Delta變體感染相比，Omicron症狀的持續時間減少了3、4天；接種疫苗則將感染Omicron的兒童花費在床上的時間減少了大約半天。

江守山對此分析道，「5-11保護力那麼低（31%），讓家長更難選擇要不要打，跟廠商自己做的保護力差的很多。」

針對兒童BNT疫苗保護力一事，前台大感染科醫師林氏璧就曾分析，兒童BNT的問題是劑量太低，「劑量低當然就不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。而莫德納效果理論上應該較好，但劑量可能太高，不良反應較高，畢竟劑量差了5倍呀！」他對此也直言，這題真的很難決定，「莫德納減量、拉長間隔施打可能是最佳解，但我們沒有這樣的資料。ACIP應該也很難做如此建議。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
大安區重大竊案！　500萬現金放家裡被偷走
急診室塞爆！　醫急了：別為了PCR ，忘了别人要CPR
連爆Omicron亞變種！　學者警告「突變速度未減緩」傳染力
「做愛可改運」性侵2次！　神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效
比報足跡有意義！　他「1畫面」驚呆認證：APP真的有用
快訊／郭子乾驚傳確診！　緊急停工
張兆志植髮7000根！狠砸57萬變身　網驚：認不出來
美股暴跌將血洗台股？　金管會主委舉「遛狗理論」回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

桃園高中新增學生確診　全校停課7天5／9復課

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入　陳吉仲：預計運作一週

兒童BNT對戰Omicron「保護力多高？」　醫曝數據嘆：家長難選擇

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤：可能是誤會了

比報足跡有意義！他「1畫面」驚呆認證：社交距離APP真的有用

南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施：車陣逾5km禁止進入

【英語多益通】快篩「實名制」上路！英文這樣說

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

陸無人車竟自動向前開　穿越馬路巧停商店門口

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

桃園高中新增學生確診　全校停課7天5／9復課

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入　陳吉仲：預計運作一週

兒童BNT對戰Omicron「保護力多高？」　醫曝數據嘆：家長難選擇

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤：可能是誤會了

比報足跡有意義！他「1畫面」驚呆認證：社交距離APP真的有用

南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施：車陣逾5km禁止進入

【英語多益通】快篩「實名制」上路！英文這樣說

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

PO網爆：小吃店只能看中X電視　專欄作家「杜撰傳述」下場出爐

美國「M109A6自走砲」軍售案生變　因受產線排擠影響

俄兵搶1.5億農業機具　Z字軍車運千里到車臣！才知鎖住不能用

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」　停更290天後大反擊

北市富商領500萬現金藏書櫃遭竊　外傭喊冤：不是我...警追內鬼

解放軍外銷塞爾維亞FK-3防空系統首亮相　3導彈連即可全域防禦覆蓋

網疑「看幾間房後再下定？」　他曝：一種人連房都沒看就買

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

生活熱門新聞

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

嬰等1小時不治　醫嘆：早說出實話

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

買房被念爆！婆婆事後直接搬進來

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

內裝接近自強號！「開箱類火車」全場笑歪

更多熱門

相關新聞

兒科醫學會「挺打疫苗」！醫3考量願接種

兒科醫學會「挺打疫苗」！醫3考量願接種

兒童疫苗今起開打，不過許多家長仍對副作用有疑慮，對此台灣兒科醫學會發布聲明，表態支持6～11歲兒童接種。精神科專科醫師王桓奇則在臉書提出3點考量，表示願意讓女兒施打莫德納疫苗，「就算不小心中獎，也希望她的症狀輕一點。」

疫苗捕蚊不可少日本腦炎免煩惱

疫苗捕蚊不可少日本腦炎免煩惱

莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用

莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用

6-11歲童開打新冠疫苗　教長：家長不用急著決定

6-11歲童開打新冠疫苗　教長：家長不用急著決定

兒童今開打莫德納！還在猶豫「10大QA一次看」

兒童今開打莫德納！還在猶豫「10大QA一次看」

關鍵字：

疫苗BNT莫德納兒童保護力江守山林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面