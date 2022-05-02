疫苗捕蚊不可少　農業局：日本腦炎免煩惱

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾及業者應加強環境清潔，於黎明或黃昏等病媒蚊吸血高峰時段進行戶外活動時，應穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，並落實各項日本腦炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

氣溫逐漸炎熱，梅雨季節將到來，正是病媒蚊蟲孳生季節，尤其夏季為日本腦炎流行高峰期，台南市2021年有5例人感染日本腦炎，對日本腦炎防疫仍不可輕忽，市長黃偉哲呼籲民眾應加強環境清潔，於黎明或黃昏等病媒蚊吸血高峰時段進行戶外活動時，應穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，並落實各項日本腦炎防疫工作。

農業局局長李建裕表示，日本腦炎為人畜共通傳染病，豬隻是日本腦炎病毒的增幅宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介進行傳播，由於全球暖化，建議每年1-2月就要提前施打豬隻日本腦炎疫苗才能於疾病發生前有效預防。另外，病媒蚊易孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地、積水容器等處，民眾也應加強周遭溝渠疏通、池塘、大型容器等積水處環境清潔；養豬業者並應落實場內防疫消毒工作、吊掛捕蚊燈、加裝紗窗紗門。

台南市動保處呼籲，豬隻日本腦炎以夏天初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業造成極大的經濟損失。養豬場應落實母豬日本腦炎疫苗免疫計畫，新母豬6月齡及配種前各施打1劑，經產母豬每年施打1劑。針對豬隻進行施打日本腦炎疫苗，不但可避免豬隻發生流死產，同時也阻絕病原的傳播，保護養豬產業，亦阻斷本病感染人之途徑；此外並應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動與本處聯繫，防疫通報專線06-6323039。