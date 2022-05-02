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民進黨合作黃珊珊？柯文哲態度開放　蔣萬安：政黨不能凌駕人民

▲▼陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，指揮官陳時中支持度重挫，民進黨傳出有意找台北市副市長黃珊珊合作。對此，民眾黨主席柯文哲持開放態度；最有可能代表國民黨參選的立委蔣萬安則表示，綠營2016年就有和黃珊珊合作的先例，但「政黨利益不能凌駕人民的利益」。

根據《中天新聞》最新民調顯示，台北市長選戰若是藍綠白「三腳督」的戰局，蔣萬安支持率31.9%穩居第一，黃珊珊以25.8%緊追在後，民進黨如果派出指揮官陳時中參選，支持率只有19.2%，位居第三。

另根據《中國時報》報導，因陳時中民調重挫，民進黨內部有人拋出，是否與台北市副市長黃珊珊合作的構想。2016年立委選舉，民進黨在港湖選區禮讓黃珊珊，由蔡英文推薦，雖然最後高票落選，但是合作愉快，民進黨操盤要角事後也對黃的人格讚譽有加。

對此，柯文哲持開放態度，他表示「黃珊珊跟每個人都可以合作」，不過他也強調，不要在地方政治搞太多意識形態。

民進黨發言人黃彩玲表示，民進黨政府當前以防疫為重，針對年底選戰，民進黨自有節奏，也會努力爭取台北市民的支持，「針對中時該篇報導，內容盡為臆測說法，亦未向民進黨查證，特此說明」。

蔣萬安則說，政黨合作是基於各自利益，綠白在2016年就有合作的先例，但「政黨利益不能凌駕人民的利益」。

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