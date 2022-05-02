柯文哲批陳時中冷氣房看數據　中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲1日上午批評指揮中心指揮官陳時中「不要在辦公室吹冷氣看報表」，會與第一線情況有落差。到了下午，柯文哲忍不住抱怨兒童疫苗一事，稱北市兒童打莫德納疫苗的同意書都發下去了，但中央突然宣布兒童BNT月中將抵台，「命令搞得我們第一線人員一下前進一下後退，會發瘋」。

柯文哲1日下午在疫情記者會表示，他忍不住要抱怨兒童疫苗，因為北市家長同意書都發了，現在才講BNT要來，「天啊，那現在怎麼辦？你是家長你怎麼辦，是打還是不打？對我來講也是很困難，打疫苗就一次去，就一次打完，現在莫德納一半的人想一想不打了，一半的人要打BNT，下次這批人還要再來打一次。」

柯文哲說，他常常呼籲，疫苗政策如果可以的話，就講清楚，例如這次全部打莫德納，下次全部打BNT，你就講清楚，「現在這樣就很累，狀況已經敵情不明到戰情緊急，命令又搞得我們第一線人員一下前進一下後退，會發瘋，真的。」

▲柯文哲表示，中央突然宣布兒童BNT疫苗5月中抵台，讓第一線基層人仰馬翻。（圖／北市府）

談到防疫命令，柯文哲也說，他不願意苛責，但他覺得很奇怪，衛福部後面那一排都是他以前的同事，若有些政策有問題，大家還是該明講，例如4月29日北市接到公文，要求3天內要把防疫專責病房擴張到15%，但以他實際當過台大外科加護病房主任、創傷醫學部主任的經驗，「比方講，把一個泌尿科病房轉成傳染病專責病房，要多久時間？空調要另外拉，原來的病人要先移走，再來是移去哪裡？」

柯文哲指出，要增加專責病房的話，醫院一方面要開始降載，很多門診、手術要停掉，然後還要挪動病人，這不是3天可以完成的，所以他們有實際管過醫院的就知道，這哪裡是一紙公文要求「3天內500床以上醫院，防疫專責病房從5％變15％」就能達到的？「我老實講，很困難。」

為此，北市府把台北市各大醫院的院長找來開會，表示5月8號之前可以達到15％就可以了，這才比較合理，「給他10天的時間去準備，3天哪有可能？所以下命令很簡單，執行沒那麼容易。」

有媒體追問，會不會想邀部長陳時中到第一線來看看？柯文哲回答，「不用啦，我還是那句話，陳部長旁邊那些人，當年不是我的同事，就是我的學生，這些人都管過醫院，實際執行過業務的，所以有些命令，有時候我都覺得奇怪，不應該是這個樣子的。」

至於北市醫療量能目前是否有吃緊之處？柯文哲回答，老實講，住在台北最大幸福就是醫療，因為北市是全台醫療量能最多的地方，八大醫學中心都在台北，病床也都最多的，所以要誠實地說，北市的醫療量能不是只有北市要用，還要支援整個北北基桃，設計時要想到周邊縣市的需要，若單獨以北市來講，醫療量能是夠，但要考慮整個北北基桃，要幫忙別人。

▼柯文哲呼籲指揮官陳時中「不要在辦公室吹冷氣看報表」，會與第一線情況有落差。（圖／指揮中心）

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