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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰放話「綠營禮讓黃珊珊」？　林鶴明：若是藍營表示蔣萬安很焦慮

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

在本土疫情升溫之際，有特定媒體指稱衛福部長陳時中支持度重挫，綠營甚至拋出與台北副市長黃珊珊合作；不過，此訊息馬上被綠營打臉，並質疑可能由特定陣營刻意操作。對此，民進黨副秘書長林鶴明就分析，如果放話是國民黨，表示蔣萬安對黃珊珊搶到選票相當憂慮，只好把黃珊珊抹綠。

對於所謂「綠營拋出與黃珊珊合作」的報導，民進黨發言人黃彩玲表示，民進黨政府當前以防疫為重，針對年底選戰，民進黨自有節奏，也會努力爭取台北市民的支持，「針對中時該篇報導，內容盡為臆測說法，亦未向民進黨查證，特此說明」。

對此，綠營人士表示，過去的選戰經驗中，由於國民黨、親民黨的支持者高度重疊，因此在策略上常有「抹綠親民黨」的手段，如今看起來又是老招，手法除了沒有創意，還很粗糙，「因此，總體來看，如果不是不了解民進黨，那就一定是特定陣營刻意操作」。

對於所謂與黃珊珊合作的謠言，民進黨立委何志偉表示，民進黨絕對要自己提出最好的人選，才是對民眾負責任的表現，傳言「禮讓黃珊珊」，這傳言不論從何而來，這個想法就是「萬萬不可」。

何志偉說，陳時中就是接任（台北市長）最好的人選，相信很多市民朋友、支持者也有同樣的盼望，希望可以讓陳時中把防疫的經驗，帶到台北市，讓民眾可以感覺到他的好，同時也發揮他治理城市的長才。

至於主導選戰的民進黨中央對此謠言的態度，副秘書長林鶴明就透過臉書提出4點看法：首先，這篇報導如果不是幻想文，那講這種話的人一定對綠營台北市支持者的心情完全不了解，簡直是「走不對路」。

林鶴明說，第二如果放話的是國民黨，表示蔣萬安對於黃珊珊搶到藍營選票相當憂慮，只好想辦法把黃珊珊抹綠，看能不能拿一點藍營選票回去。

倘若放話的是黃珊珊，林鶴明表示，這表示黃珊珊對於勝選沒有信心，還不敢辭職登記就開始放話要人合作禮讓，是不是最近民眾黨民調下滑有危機感了。

最後，林鶴明表示，民進黨發言人已經澄清了，就看誰沒澄清就知道是誰了，如果三黨都澄清，那這篇報導就是幻想文。

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