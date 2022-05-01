不是反公司化！台鐵為何「停駛不加班」　員工揭1原因：草案沒提到

▲台鐵今僅開18班區間車。（圖／記者唐詠絮攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站今報導《台鐵今停駛！全台只開18班區間車 「類火車」疏運懶人包出爐》，先前台鐵停駛的消息曝光後，便已引發外界正反聲浪；對此，就有一名女網友發文表示，大家可以不贊同台鐵員工的行動，但希望大家能知道他們在反對什麼。

這名自稱是台鐵員工的女網友在Dcard上，以「所以台鐵為什麼5/1要停駛啊」為題發文，提到工會其實並不反對「公司化」改革，甚至也提出了自己的版本， 然而政府要的公司化，與他們所期待的不同，雙方未能取得共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，台鐵最需要的就是「安全」，但看了公司化草案後，會發現裡面幾乎沒有針對「安全」的新規範，「我們沒有不公司化、不輪班，只是盼望能真改革！」此外，她也說大家根本不是害怕失去公務員身分而反對，「這是謠言！」因為即便公司化，「除了台鐵自行招聘的無資位人員外，特考進來的待遇、福利都不會改變，一樣是公務員、公保」。

▲台鐵員工現身說法。資料照，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

還有其他網友以「聽說5/1有火車會開？大家要搭嗎」、「我們只是依法休假而已」為題發文，一再強調台鐵員工不滿的是公司化的「草案內容」，裡面「完全都沒有提到行車安全的問題」，這樣還要支持嗎？他們身為基層，實在毫無資源，所以才不得不以這種方式發聲。

貼文底下就有網友好奇，台鐵不是輪班嗎？為什麼還會出現停駛的狀況？對此，有熱心網友回應，台鐵員工是勞工身分，國定假日是老闆和員工「協商出勤」，員工必須同意出勤並簽名，主管才會派班，若不出勤、不領加班費，也是自己的選擇，台鐵不加班是合法的。

針對51停駛一事，交通部長王國材日前表示，安全改革列車不可能停下，接下來會盡力與工會協商，盼能討論出最大共識，一起推動台鐵公司化。他更向社會大眾道歉，「這件事我沒有處理好，我向社會大眾道歉，交通部將落實應變計畫，盡全力減低對旅客的影響」。

值得一提的是，台鐵停駛已非首次，早在1988年5月1日時，司機員因被認定為公務員，而無法領取加班費，當時除了輪休的司機員外，已排班的司機員也都請假，導致當天火車停駛，影響上萬名旅客。事後，政府接受司機員的要求，更補發1984年《勞基法》通過後至1988年期間的加班費。