台鐵大停駛疏運冷清　類火車僅192人搭、加班車載運767人

▲台鐵今天表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

台灣鐵路工會發動會員在今（1日）集體休假不加班，獲得大多數駕駛響應，台鐵表定列車全部停駛一天，僅加開18班區間車，交通部協調各單位，增開12條「類火車」客運路線共716班次。根據台鐵局公布最新統計，截至上午9點為止，5列次區間車均已按表定時間開出，共計載運767人；12條類火車路線開行103班次，共計載運192人。

台鐵官網公告今日臨時班表，由於出勤司機員人數極少，今日僅開行18班區間（快）車，路線包括花蓮－樹林（往返）、花蓮－台東（往返）、彰化－台東（往返）、嘉義－彰化、北湖－彰化（往返）、潮州－嘉義（往返，共4班）、新竹－基隆（往返）、基隆－北湖（往返）。

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經交通部公路總局協調，今日開行12條類火車客運臨時路線，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，停靠36站，總計開行716班次，可提供28,640 座位運能，計費方式比照區間車或區間快車，旅客上下車時須至台鐵站內購票或刷卡。

台鐵公布截至09:00相關疏運情形情形如下：

一、臺鐵臨時班次：

1、本日臨時機動開行18列次。

2、09:00前表定「3007彰化-台東」、「4018花蓮-台東」、「4007花蓮-樹林)」、「1144新竹-基隆」「3514潮州-嘉義」等5列次區間車均已按表定時間開出，共計載運767人。

3、後續列車將持續按預定表開出。

二、12條類火車路線

12條類火車路線皆已按表定時間開車。截至09：00開行103班次，共計載運192人。

三、高鐵

高鐵疏運情形正常。聯外路線皆已表定開行，共計開行25班次，載運149人次（其中新竹聯外開行11班次，載66人次，臺南聯外開行14班次，載83人次）

四、臺鐵局239個車站，站內秩序良好

五、國道客運及東部市區公車

1、各重點客運轉運站、高鐵車站、臺鐵車站之重點公路客運路線整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

2、台北－花蓮國道客運：

(1)臺北端：已開行20班次，載客人數73人，平均每班次載客人數3.65人。

(2)花蓮端：已開行0班次，載客人數0人，平均每班次載客人數0人。

3、羅東—花蓮201線：

(1)羅東端：已開行10班次，載客人數19人，平均每班次載客人數3.65人。

(2)花蓮端：已開行4班次，載客人數6人，平均每班次載客人數1.5人。

六、高速公路整體疏運情形正常