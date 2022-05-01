台鐵五一大停駛！轉運站、月台超空　民眾表支持：謝謝他們加開

▲台鐵駕駛五一發起全面不加班，造成多數列車停駛 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣鐵路工會發動會員在今（1日）集體休假不加班，使台鐵表定列車全部停駛一天，僅加開18班區間（快）車。記者今天一早於台北轉運站、台鐵月台直擊，無論是轉運站或月台都空蕩蕩，台北車站大廳排隊等待打疫苗的民眾比乘客多，有搭乘區間車的民眾表示，對駕駛員的行動表示支持，也感謝他們有安排加開車次。

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▲台鐵班次一片紅。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵大廳各處都貼出停駛公告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北轉運站也有站務員舉牌指示。（圖／記者蔡玟君攝）

為因應台鐵五一大停駛可能會有的大量轉乘人潮，或是不清楚資訊的旅客，台鐵從車站大廳到各樓層出入口通道都設置大型公告，並設置客運轉乘指示，台北轉運站內各樓層也安排人員舉牌，列出各樓層開往不同縣市的客運，方便旅客購票。

▲台北轉運站國道客運未見人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲月台等待列車的旅客也很少。（圖／記者李毓康攝）

記者於現場直擊，台北轉運站一大早空蕩蕩，並沒有太多乘客，各樓層也只有零星乘客等待客運。而台鐵台北車站大廳難得全售票櫃檯都貼出「暫停售票」公告，等待排隊打疫苗的民眾比等待搭火車的乘客還多；月台也只有零星等待區間車的旅客。

▲民眾搭乘加開區間車通勤 。（圖／記者李毓康攝）

9點04開往基隆的區間車進站，來自鶯歌的女性乘客表示，還好有加開區間車，不然可能很難到市區，但對於駕駛發動的集體不加班運動仍說「這是他們的權益」表示支持，並感謝台鐵仍有安排加班車，返程可能會和家人一起開車回家。

▲仍有少數駕駛今天上班 。（圖／記者李毓康攝）

也有少數民眾不知道今天台鐵表定列車全部停駛，有要和家人一起去新竹玩的民眾因為不曉得今天五一台鐵停駛，詢問站務員後決定轉乘客運，雖然交通時間可能會多1、2小時，但他認為沒有太大影響；有上班族說因為火車停駛來不及搭車，造成最後要和公司請半天假，也有移工表示，原本要去十分寮找朋友，結果火車停駛、他也不會搭客運，最後要等到下午5點才有車可以去。