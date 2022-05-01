快訊／統測286人確診、2441考生使用隔離試場「同創新高」

▲統測今天進入第二天，共286人確診續創新高。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測），今（5/1）進入第二天，根據教育部最新統計，截至今天上午9時為止，共有286人確診，比昨天234人增加54人，再創各項大考考生確診無法應考新高記錄，而居隔居檢考生共2441人也同創新高，今天使用302間隔離試場；另昨（30日）則有一名考生在考試中因接獲通知確診無法繼續考試。

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▲統測今天進入第二天，今天共有2441人考生使用隔離試場。（圖／教育部提供）

統測在昨、今兩天登場，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再創新低，而受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，全台確診人數暴增，據教育部統計，截至昨（30日）上午9時為止，四技二專暨二技確診考生人數為234人，隔離試場考生人數為2220人，準備696間隔離試場。

而根據教育部今天早上最新統計資料，截至今天上午9時為止，共有286人確診，比昨天234人增加54人，再創考生確診無法應考人數新高記錄，而居隔居檢考生共2441人，也比昨天增加221人，在準備的696間隔離試場中，今天則使用302間；另昨（30日）則有一名考生在考試中因接獲通知確診無法繼續考試。

▲統測今天進入第二天，今天共有2441人考生使用隔離試場，人數續創新高。（圖／教育部提供）

教育部提醒考生，確診考生不能應考，將以外加名額方式補救，若考生在應考中接獲確診通知，要立即停止考試並後送，後續以外加名額方式補救，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考，若該考場隔離試場不足，則移至鄰近考場，若因此影響考試時間，則由考場依照程序補足考生應試時間。

另因應台鐵51不加班，教育部補助考生接駁費用，根據教育部統計，共有579位考生申請，粗估經費約34萬元。