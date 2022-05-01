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不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　首班臨時列車清晨順利發出

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵企業工會五一發起不加班，表定列車全部停駛，台北車站月台空蕩蕩。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

台灣鐵路工會發動會員在今（1日）集體休假不加班，獲得大多數駕駛響應，台鐵表定列車全部停駛一天，僅加開18班區間（快）車，交通部協調各單位，增開12條「類火車」客運路線共716班次。今天上午台鐵台北車站月台空蕩蕩；全台首班正常發車的列車3007次，上午6點8分順利從彰化站開往台東，台鐵局副局長馮輝昇到場並隨車為員工加油打氣。

今天全台鐵路輸運最新情況，《ETtoday新聞雲》為讀者彙整，不斷更新如下：

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台鐵官網公告今日臨時班表，由於出勤司機員人數極少，今日僅開行18班區間（快）車，路線包括花蓮－樹林（往返）、花蓮－台東（往返）、彰化－台東（往返）、嘉義－彰化、北湖－彰化（往返）、潮州－嘉義（往返，共4班）、新竹－基隆（往返）、基隆－北湖（往返），詳細班表可於台鐵官網查詢。

台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

此次為維持5月1日能有基本的鐵路運輸服務，經過多次協調及溝通後，首發3007(彰化-台東)，是臨時加開，清晨6點08分從彰化站開出，上午8點43分新左營站做站交，再由高雄機務段司機員接手開到台東，上午11點37分抵達台東站。

台鐵今停駛！全台首發3007車次06：08開車　乘客人數曝光

▲全台首發3007車次。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲▼全台首發3007車次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全台首發3007車次。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

台鐵表示，旅客購買之乘車票日期於111年4月30日至5月2日期間者，一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票(含去回程車票)，免收取退票手續費。先前已辦理退票並扣收手續費者，得憑退票證明到各站售票窗口辦理退還手續費；於網路退票取消付款者，將於售票系統批次辦理退還手續費。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鐵幾乎全面停駛，台北車站未見假日搭車人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

經交通部公路總局協調，今日開行12條類火車客運臨時路線，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，停靠36站，總計開行716班次，可提供28,640 座位運能，計費方式比照區間車或區間快車，旅客上下車時須至台鐵站內購票或刷卡。

▲全台首發3007車次。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲經交通部公路總局協調，今日開行12條類火車客運臨時路線。（圖／記者唐詠絮攝）

針對有公路或市區客運行駛之區間，則以現有路線增班疏運為主，總計客運增加逾3,500班次，增幅約21.5％。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲今天上午台北轉運站，國道客運未見人潮。（圖／記者李毓康攝）

高鐵今日啟動台鐵支線「臨時接駁車」規劃，規劃於台鐵六家支線及沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」往返於高鐵新竹站－台鐵新竹站及高鐵台南站－台鐵臺南站，並安排高鐵人員於接駁車沿線各站協助引導。

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