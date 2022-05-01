台鐵罷工！「類火車」車程太久怒退票　翁痛批：造成全台灣不便

▲民眾今原本預計南下屏東，但卻因台鐵罷工打亂行程，痛批「很讓人失望」。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

台鐵工會不滿公司化草案，發起五一(5/1)罷工，表定列車全面停駛。為了疏運人潮，公路總局協助以客運「類火車」方式因應，但有民眾搭上「類火車」準備前往屏東時，發現車程時間變長，氣得下車退票，痛批台鐵「這樣罷工，很無理啦！真的讓人很失望！」

台鐵今罷工，新左營站上午僅有3列車，北上2列次、往東部1列次，為接駁疏運，公路總局發動支援，以客運「類火車」方式盡可能降低罷工影響。新左營站站長劉俊哲表示，除了客運外，公路總局也支援現場人力，引導民眾搭車，目前類火車往屏東是每半小時1班，下午1點半後增加為15分鐘一班；往台東則是維持1小時1班。

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▲公路總局發動客運「類火車」支援接駁。（圖／記者吳世龍攝）

劉俊哲表示，旅客對類火車資訊還不是太充足，今早觀察平均1班次僅有1至3位旅客搭乘，但寧可讓它空車發出，也不要造成旅客不便。劉俊哲說，類火車目前還有8000多人沒有退票，今是周日，預計上午8、9時以後開始有民眾出遊，搭乘人數應會漸漸增加。

對於「類火車」看法，搭乘民眾大多沒有特別意見，對於班次、車程時間也還能夠接受，但一名老翁原本預計今要南下屏東，因台鐵罷工打亂行程，原本以為還能搭「類火車」接駁，不料上車後才發現車程時間大增，令他無法接受，氣得當場下車退票，直呼「今天不回屏東了！」

該名老翁批評，台鐵工會罷工很無理，「好處都他們，還造成全台灣百姓不方便，這樣對嗎？年終獎金也要領嗎？真的是自己要檢討，台灣已經很幸福、很自由了，不能這樣下去，這樣真的讓人很失望！很不諒解今天罷工！」

▼台鐵今罷工，新左營站一早只有3列次行駛。（圖／記者吳世龍攝）