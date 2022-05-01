台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

▲台鐵今日表定列車停駛。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵企業工會不滿公司化改革發起罷工，台鐵今（1）日表定列車全面停駛，僅加開18班區間（快）車，交通部協調各單位，增開12條「類火車」客運路線共716班次，票價比照區間（快）車，旅客上下車時需進入車站付費，另增開客運3500班次，高鐵也啟動往返雙鐵新竹、台南站的臨時接駁車。

台鐵今日表定列車停駛，台鐵官網設有「五一勞動節應變計畫專區」，其中包括退票資訊；基隆大台北地區、桃竹苗地區、台中彰化地區、雲嘉南地區、高屏地區、宜花東地區、支線等疏運計畫；類火車客運各類資訊。

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台鐵表示，旅客購買之乘車票日期於111年4月30日至5月2日期間者，一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票(含去回程車票)，免收取退票手續費。先前已辦理退票並扣收手續費者，得憑退票證明到各站售票窗口辦理退還手續費；於網路退票取消付款者，將於售票系統批次辦理退還手續費。

台鐵官網也公告今日臨時班表，由於出勤司機員人數極少，今日僅開行18班區間（快）車，路線包括花蓮－樹林（往返）、花蓮－台東（往返）、彰化－台東（往返）、嘉義－彰化、北湖－彰化（往返）、潮州－嘉義（往返，共4班）、新竹－基隆（往返）、基隆－北湖（往返），詳細班表可於台鐵官網查詢。

▲台鐵今日全台臨時加開18班區間快車。（圖／記者林敬旻攝）

經交通部公路總局協調，今日開行12條類火車客運臨時路線，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，停靠36站，總計開行716班次，可提供28,640 座位運能，計費方式比照區間車或區間快車，旅客上下車時須至台鐵站內購票或刷卡。

針對有公路或市區客運行駛之區間，則以現有路線增班疏運為主，總計客運增加逾3,500班次，增幅約21.5％。

高鐵今日啟動台鐵支線「臨時接駁車」規劃，規劃於台鐵六家支線及沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」往返於高鐵新竹站－台鐵新竹站及高鐵台南站－台鐵臺南站，並安排高鐵人員於接駁車沿線各站協助引導。

▲▼因應台鐵罷工，高鐵啟動臨時接駁計畫。（圖／高鐵）

交通部長王國材今日規劃從台東一路北上，沿線視察各站疏運情形，包括台東站、關山站、玉里站、瑞穗站、花蓮站、羅東站、台北站等，他也會親自搭乘類火車。

高公局則表示，因應臺鐵「五一不加班」，今日5至12時增加封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

高公局預估，勞動節連假期間之全日交通量約95-110百萬車公里；考量宜花東地區為國內熱門旅遊景點，今日國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林可能有長時段車多壅塞之情形。

▲交通部增開12條類火車路線，盼補足台鐵運能缺口。（圖／公路總局）