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今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝

（圖／氣象局）

▲今水氣增多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台連下3天！中央氣象局提醒，今天（1日）台灣附近水氣變多，周一、周二水氣最多，各地都容易出現陣雨；周一整天及周二清晨，中部以北及東北部低溫只有16、17度。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市石門的16.6度。氣象局表示，今天南方雲系逐漸北移加上東北季風增強，除東半部持續有降雨外，北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，北部及東北部今天會比周六更涼一些，氣溫呈現一路下滑的趨勢，白天高溫19到22度，晚上氣溫會降到17、18度；其他地方溫度也將下降，夜晚低溫約19到22度，白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫24到26度，南部則在28到31度。

氣象局提醒，周一、周二南方雲系北移加上東北季風影響，北部及東北部天氣會很涼，其他地方也將轉涼，周一整天及周二清晨，中部以北及東北部低溫只有16、17度，其他地方約19、20度，白天高溫北台灣不超過20度，其他地方較前一天也會明顯下降，周二白天各地氣溫稍回升；這兩天也是水氣最多的時候，各地都容易出現陣雨，中南部及東半部降雨時間長，北部則較為短暫。

氣象局預報，周三起東北季風減弱，氣溫逐日回升；周三至周六南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。

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