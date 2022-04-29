今傍晚變天！3縣市飆36℃　梅雨亂連假雷雨炸5天

▲今天全台晴朗無雲。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天變天！今天上半天全台晴朗無雲，氣溫高達36度，氣象局針對台南發佈黃色高溫燈號；高雄、屏東橙色高溫燈號。不過傍晚鋒面通過，接著東北風增強，水氣增多，雨區南移，週日第一波梅雨鋒面報到，要注意雷雨發生機率。

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▲今天全台晴朗無雲，氣溫高達36度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

中央氣象局指出，今天（29日）上半天跟今天類似，各地感受炎熱，大多為穩定、晴到多雲的天氣，僅東半部地區有些零星降雨，西半部則以午後山區降雨為主，傍晚鋒面通過，隨後東北風增強，臺灣附近水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動至花蓮、臺東，期間容易伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，為強度較強的對流性降雨，出門在外要多加留意，北臺灣溫度也會明顯下降，感受偏涼，而中南部地區大致上變化不大，雲量會稍微增多一點，不過感受仍悶熱。

▼台南高雄屏東發佈高溫燈號。

溫度方面，清晨各地低溫約23-25度，而白天高溫在中部以北及東半部為32、33度左右，南部還是可以來到34、35度上下，且局部可能有36度以上高溫發生的機率，各地感受偏熱，晚上因東北風南下，北臺灣預估低溫會下降個2-3度來到20度附近，而其他地方還是23度左右，請北臺灣的朋友要多加留意溫度的變化，多加件衣物注意保暖。