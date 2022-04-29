明變天狂降14℃「今晚開始冷」！連假雨彈襲全台　回暖時間曝光

▲連假期間各地天氣變化大。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天29日各地大多為穩定、晴到多雲的天氣，白天高溫各地都在31到34度，但從下午開始，各地天氣變化大。中央氣象局指出，明（30）日東北風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，北台灣溫度明顯下降，低溫約20、21度，其他低溫22至25度，到了下周三（4日）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫才會稍回升。

氣象局表示，30日東北風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度方面，北台灣溫度明顯下降，低溫約20、21度，其他低溫22至25度，白天高溫在桃園以北及宜蘭約22至24度，整天有涼意，竹苗及花東高溫略降約26至28度，中南部高溫仍有31至34度，提醒北台灣或南來北往的朋友多加留意溫度的變化，適時增添衣物以免受涼。

▲北台灣30日溫度明顯下降，低溫約20、21度。（圖／記者姜國輝攝）

氣象局預估，下周日（5月1日）東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，下周一、下周二（2日、3日）東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，下周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北早晚仍偏涼；下周一至下周五（6）南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

另外，7日至9日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完