雨神等不及！更強16°C冷空氣「全台轉濕涼」　2地區雨下不停

▲南方雲系迫不及待北上，北東降雨明顯 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

南方雲系迫不及待北上！中央氣象局表示，明天（5月1日）北東陰雨且更涼，中南部雲多也偶有雨，氣溫呈現一路下滑的趨勢，入夜後北台灣將下降到17度，其它地區白天高溫降幅較明顯，約只有24至28度，下周還有一波東北季風報到，更加濕涼，全台都會有雨。

氣象局預報，今晚到明天南方雲系逐漸北移加上東北季風增強，台灣附近水氣變多，除東半部持續有降雨外，北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

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氣溫部分，北部及東北部天氣更涼，氣溫一路下滑，白天高溫19到22度，晚上氣溫會降到17、18度，其他地方溫度也將下降，夜晚低溫約19到22度，白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫24到26度，南部則在28到31度。

▼明天更濕涼！全台轉雨。（圖／NCDR）



▼下周另一波東北季風報到，北台灣下探16度。（圖／中央氣象局）



5月2日、3日（下周一、二）南方雲系北移加上東北季風影響，北部及東北部天氣會很涼，其他地方也將轉涼。2日整天及3日清晨，中部以北及東北部低溫只有16度左右，其他地方約19度，白天高溫北台灣甚至不超過20度，其他地方也會明顯下降，到了2日白天各地氣溫稍回升；這兩天也是水氣最多的時候，各地都容易出現陣雨，中南部及東半部降雨時間長，北部則較為短暫。

天氣風險公司分析，明天開始東北風強度更強，將北方的涼空氣更明顯地往南帶，北部、東半部將更近一步降溫，高溫只有20度，夜間低溫則落在17至18度，跟前幾天炎熱的感覺差距相當大。從南海北部至華南地區的水氣也會向東、北移動至台灣附近，北部、東半部全天陰雨綿綿，中南部則是白天漸漸雲量增多，晚間開始也會有降雨的狀況。

東北季風配合華南雲雨區的影響則將持續到5月2日，雖然仍以迎風面地區最為明顯，不過由於環境不太穩定，中南部不排除有發展較好的雲系移入帶來局部短時較大雨勢，也因降雨的關係，整體氣溫也有下滑轉涼，高溫25至26度，低溫也降到20度左右，直到5月3日以後東北季風減弱，但台灣落在南北風交界附近，大氣不穩定，可能還是比較容易有降雨發生。

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