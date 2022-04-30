五一連假鋒面攪局　東北風到驟涼有雨連一週

▲受到東北季風影響，北台灣濕涼有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣濕涼有雨，低溫大約僅有20度左右。明天第一道梅雨鋒面報到，北台灣未來一週都是有雨的天氣型態。

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▲今（30）日清晨鋒面通過，臺東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島仍容易有局部短延時雷陣雨。

根據中央氣象局資料顯示，今（30）日清晨鋒面通過，臺東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島仍容易有局部短延時雷陣雨，隨後東北風影響，雨區轉為迎風面的基隆北海岸及東半部地區的局部短暫陣雨為主，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。

▲北台灣未來一週天氣。

溫度方面，北臺灣溫度明顯下降，低溫約20、21度，其他低溫22-25度，白天高溫在桃園以北及宜蘭約22-24度，整天有涼意，竹苗及花東高溫略降約26-28度，中南部高溫仍有31-34度，請北臺灣或南來北往的朋友多加留意溫度的變化，適時增添衣物以免受涼。

▲▼中台灣、南台灣未來一週預報。

另外，從未來一週預報中可以看到，基隆、台北未來一週都是有雨的天氣型態；新北、桃竹苗雨勢則會延續到週一；台中以南則要等到週一才會變天有雨，東部宜花東也是都有雨的天氣型態。