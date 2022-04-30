他批蔡英文「放生」確診教召員　「被部屬唾棄的就是這種長官」





▲國軍教召。（非當事圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情快速升溫，傳出有民眾教召不幸染疫，卻被要求「噤口」，但衛福部長陳時中卻說別過度擔心。對此，國民黨文傳會副主委何志勇30日在臉書批評，總統蔡英文身為三軍統帥，既要求國軍在疫情下持續教召，又不給予防疫的必要資源，讓參與教召的後備軍人自行承擔健康風險，以及染疫後所可能造成家庭經濟的衝擊，「如果這是民進黨高層對待軍人的心態，我必須嚴肅提醒蔡英文總統，被自己的部屬唾棄的，就是這種長官！」

何志勇指出，他是軍人子弟，成長過程看盡職業軍人的犧牲奉獻，自己服役也看到久訓不戰後，國軍「形式主義」的一面。很多人退伍後描述國軍的「造假」、「演戲」文化，這很難否認，但真正的原因，是社會給國軍「過少的資源，過高的期待」。



他舉例說明，社會對待國軍，是六十分的資源，九十分的標準，不「造假」怎麼辦？國軍發現召員確診，因應作為只能是：「叫大家先不要說出去」，這真的是不讓人意外！



何志勇強調，教召確診，國家負責，這是天經地義的事情。他以「後備憲兵」的身分嚴肅要求民進黨政府，一肩扛起因教召而確診者的後續照顧與補償責任。至於陳時中部長說「年輕人輕症比例高，別過度擔心」，何志勇反問陳部長，召員回到家庭，傳染給長輩或小孩，也不用擔心嗎？

何志勇呼籲，總統是三軍統帥，應責無旁貸地替因教召染疫的後備軍人找資源安家、確保其家庭經濟無虞，否則就不應該在疫情蔓延之際持續辦理教召！他也痛陳，不就是民進黨政府這些年來將兩岸關係搞成那麼緊張，然後把責任又丟給後備軍人跟計劃恢復一年兵役嗎？

何志勇也引述他的辦公室主任黃兆勇將軍的話，稱「現在的國軍，也是政治力的受害者。不是國軍想演戲，是總統要求國軍對人民演戲！」