國民黨議員竟邀陳其邁入黨　綠營：藍營基層小雞陷集體焦慮

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市議員宋立彬日前在議會質詢時，拿出「孩子回家吧！我們歡迎你」的紙板，向高雄市長陳其邁喊話，希望他加入國民黨。對此，綠營地方人士認為，這彰顯藍營在高雄沒有母雞的窘境，基層小雞陷入集體焦慮且心態消極；立委林俊憲也嘲諷，藍營小雞沒母雞，乾脆綁架別人的母雞，反正自保最重要。

綠營地方人士說，在議會質詢當天，藍營議員稱，陳其邁的團隊鮮少自己人，甚至向陳其邁招手，希望他加入國民黨；但不要忘記，先前黨內新潮流、湧言會為了市議員初選，導致黨部主委選舉鬧得不可開交時，就是陳其邁出面協調。

「陳其邁就是最大共識。」綠營人士說，藍營人士不懂綠營文化，所謂陳其邁團隊鮮少自己人的說法，根本是一派胡言、企圖挑撥，他無法理解，綠營在競爭後，仍然可以團結對外，陳其邁在黨中央確定提名競選連任後，就是最大共識。

對於國民黨議員向陳其邁招手一事，綠營人士表示，此舉只是彰顯「國民黨困境」，顯見國民黨在高雄苦無人才，基層小雞陷入集體焦慮，「藍營基層心態消極，呈現打不贏就加入的低迷狀態」。

民進黨立委林俊憲也說，國民黨的小雞沒有母雞帶，乾脆綁架別人的母雞來照顧自己，這凸顯國民黨在高雄的困境，自從韓國瑜惡搞被高雄市民趕走以後，國民黨已經完全想不出有誰能接這個爛攤子，年底選舉推不出合適的人選，一下跑出羅智強、一下跑出張亞中，簡直跟韓國瑜再選一次沒兩樣。

林俊憲說，是國民黨在整個南台灣最大的問題，評估不易勝選就自暴自棄；他分析，縣市長候選人實力夠強才能拉抬議員選情，結果國民黨的議員小雞們發現沒有母雞，乾脆去拉別人的母雞來照顧自己。

林俊憲指出，國民黨議員認為，反正自保最重要，議員與市長本來就需要相互支持才能讓市政前進，因此就算不同黨派也可以互相合作。

他嘲諷表示，要市長換黨籍加入自己陣營，實在令人匪夷所思，但某種程度上，應該也是對陳其邁的肯定。