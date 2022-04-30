唾液快篩廠商是「高端股東」　白喬茵酸：衛福部可成立高端俱樂部

▲國民黨發言人白喬茵。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

食藥署29日公布首款家用唾液快篩審核過關，不過台北市議員徐巧芯深夜透露，這款南韓製唾液快篩試劑，公司創辦人是高端副董事長兼總經理，引發質疑。國民黨發言人白喬茵也大酸衛福部，「乾脆成立一個高端俱樂部，正大光明讓所有關係企業一起來發財」。

有意爭取國民黨高雄市左楠區市議員提名的美女前主播白喬茵表示，昨天民進黨籍雲林縣議員顏旭懋才因涉嫌販賣安非他命被起訴，今天首款家用唾液快篩審核過關的公司，也被起底創辦人是高端副董事長兼總經理陳燦堅，「民進黨真的是家大業大，怎麼好康的事情都在你們手上？」

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白喬茵說，先講顏旭懋，身為地方官員，本該建設鄉里，以人民福祉為最高服務精神，但他竟然涉及金額高達3億的毒品走私！神扯的是，在事情未敗露前，竟還被民進黨提名繼續選議員！這種以職務之便行販毒之實，罔顧人命，愧對選民的行為，真的是可惡至極。

▲白喬茵發文酸爆衛福部，「乾脆成立一個高端俱樂部」。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

白喬茵指，「再來，誰是陳燦堅？」他是這次第一個被奉天承運皇帝詔曰頒布，核准通過家用唾液快篩的福又達公司創辦人，是高端股東，也是高端副董兼總經理，從疫苗到快篩試劑，似乎到哪都是高端的影子？千百萬個理由說唾液快篩還沒辦法進來，現在進來的又是高端的關係企業？要不要衛福部乾脆成立一個高端俱樂部，正大光明讓所有關係企業一起來發財

白喬茵說，又是販毒又是病毒，在這邊響應徐巧芯，真的是奇怪的知識又增加了。