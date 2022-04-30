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教召入營首篩全陰性、再篩數人陰轉陽　軍方：火速送醫PCR確診

▲▼教召訓練。（圖／總統府）

▲教召訓練。（示意圖／非報導當事人／總統府）

記者陶本和／台北報導

有關「教召員確診」一事，後備指揮部30日表示，高雄後備第二旅步一營於4月23至29日實施5至7天教育召集，期間配合國軍政策實施3次快篩，入營第1次快篩均為陰性，經2、3次快篩驗出數名召員呈陽性反應，單位即依規定與鄰近衛生機關聯繫，並由救護車載往枋寮醫院實施PCR採檢，檢驗結果為陽性，絕無外傳指控隱匿未通報情事。

後備指揮部表示，高雄後備第二旅步一營於4月23至29日實施5至7天教育召集，期間配合國軍政策實施3次快篩，入營第1次快篩均為陰性。

不過，後備指揮部指出，在第2、3次快篩驗出數名召員呈陽性反應，因此單位即依規定與鄰近衛生機關聯繫，並由救護車載往枋寮醫院實施PCR採檢，檢驗結果為陽性。

對此，後備指揮部表示，當時即依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、重點疫調、分流、區隔管理等作業，持續掌握人員健康狀況。

後備指揮部表示，他們依衛福部疾管署規定、兵役法第43條第1項第8款，針對確診及密切接觸人員辦理解召作業，並實施居家隔離，絕無外傳指控隱匿未通報情事。

後備指揮部強調，面對防疫工作，沒有人能置身事外，將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。

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