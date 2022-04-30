姜莊金英當選模範警察母親　嘉市警局長王文澤親授獎

▲姜莊金英(圖中)教育子女從警服務社會獲警察模範母親，嘉市警局長王文澤(圖左一)親自表揚致贈榮譽狀及禮卷。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



轉眼間又來到溫馨充滿母愛的五月，每年五月的第二個星期日是母親節，嘉義市政府警察局局長王文澤體恤員警母親辛勞及避免舟車勞頓，特別於4月30日親自前往該局警察模範母親姜莊金英家中，表揚她教育子女從警服務社會。

姜莊金英為嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所所長姜健鴻的母親，平日居住於臺南市下營區，幼時喪父，家境清寒，完成國小學業後，每日騎乘約30公里路程外出學習縫紉及工作，不辭辛勞。成年後憑媒妁之言婚嫁，與先生育有2子，無怨無悔在家相夫教子、侍奉公婆，個人甚為重視親子教育，本於國家、社會先於家庭之理念，於長子姜健鴻及次子姜健中高中畢業後即鼓勵從警，貢獻所學於國家、社會，2子不負所望，均投身警職為社會治安貢獻一己之力，在警界均有優異表現。姜媽媽平日亦熱心公益，遇里鄰街坊有困難時均會提供援助，孝親睦鄰，家庭生活美滿，言行均為2子楷模。

局長王文澤特別於母親節前夕致贈榮譽狀及禮券，感謝姜媽媽辛勞付出鼓勵其子從警，為社會治安貢獻心力，局長同時表示，警察同仁為維護社會治安奉獻心力，警察母親成為員警安定家庭最堅實的力量，在母親節前夕，特別向每位警察母親致上最深敬意，也祝福全天下母親天天開心，母親節快樂!