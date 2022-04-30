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理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！跟警當面談笑　被害者崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名連鎖理髮店的男工讀生表示，他上班時間幫客人按摩頭部時，正在幫客人洗頭的經理以為他在睡覺，竟滿手泡沫直接打他的眼睛跟臉，讓他氣得報警提告，由於經理始終未道歉，他才將影片PO網。沒想到，網友聽到員警不斷說「時代不一樣了啦」、「我們那時都耐磨耐操」等話語時，紛紛氣炸留言。

該名工讀生在臉書社團「爆料公社」發文表示，他上班時幫客人按摩頭部，「只因幫客人多按幾分鐘的頭部按摩，就被認為在睡覺，經理拿客人頭上的泡沫走過來打我的眼睛」，導致他右眼球挫傷，當下氣得報警提告並驗傷，「到現在連一句道歉都沒等到，只瘋狂跳針是拍醒我」。

▲▼理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！跟警當面談笑　被害者崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

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▲原PO被理髮店經理用沾滿泡沫的手打眼睛。（圖／翻攝爆料公社）

警方到場後，原PO也拿出手機錄影；畫面顯示，經理在員警面前對原PO說，「那是動作見解不一樣，有沒有想說自己的表現是怎樣，還一直要怪別人。」原PO則回，「好，那我表現很差，你可以用沾滿泡泡的手，用力在我眼睛上打下去？」同時，原PO也準備到樓下等家人到場，一起到警局報案。

此時，一旁的員警跟經理兩人開始閒聊，「現在時代不一樣了」、「沒吃過苦，甚麼都沒有」、「我知道啦呵」、「像我們吃過苦過來的，對不對，超落後的，呵呵呵，耐操耐磨」，兩人也齊聲說「時代不一樣了」。此時，原PO就在旁邊聽著，立刻氣炸回擊，「你那個不是耐操耐磨耶，在說什麼啊，這樣打人，你們可以這樣袒護他嗎？」員警才說，「不是講你，我袒護他什麼啦？我跟他講現在對待人的方式不一樣」。

▲▼理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！跟警當面談笑　被害者崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

▲員警跟經理的對話讓原PO瞬間崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

該文PO出後吸引破萬網友按讚留言，「勇敢站出來，杜絕職場霸凌」、「弟弟這樣做是正確的，我是去上班不是去被羞辱的」、「傻眼欸人家認真在幫客人服務，系咧趴殺小？不管員工怎麼樣也不能打人吧」、「每個人都是父母養，不用仗著自己職位大就這樣在公然的地方去讓一個孩子沒地位跟面子」、「如果我的孩子被這樣對待，我就跟他拼命了」、「自己還說有小孩，結果職場還打別人小孩，笑死」。

也有網友認為警方的談吐不妥，「警察承辦的態度也很有問題！一副就是看不起報案人」、「被打就夠倒楣了 還遇到這種警察」、「這警察是殺小？是學長學弟制下的產物？」「警察先生你自己看看你在說什麼鬼話？真的是很搞笑，打人的喊抓賊，警察還放賊走」、「這警察還在袒護加害者哦，誇張」、「警察的尊嚴都是自己丟的」。

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