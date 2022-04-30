高雄街頭混戰！不滿紅牌重機妨礙停車　父子怒推倒爆打騎士

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名69歲的林姓男子日前開車載29歲兒子，準備要路邊停車時，卻發現有一名騎乘紅牌的22歲林姓重機騎士停在車格後方，導致無法倒車，林姓父子下車理論，雙方一言不合，當街上演全武行。警方獲報到場，將3人都帶回調查，雖然暫時互不提告傷害，但警方仍依社會秩序維護法裁處3人。

▲高雄一對林姓父子因不滿林姓重機騎士妨礙停車，雙方一言不合，當街上演全武行。（圖／民眾提供）

左營分局新莊派出所獲報民眾報案，指出位在左營區富國路與明誠二路口，有3人發生停車糾紛。警方趕抵到場時，已有路人勸阻並將雙方拉開，警方將3人帶回派出所了解案情。

警方調查，這對林姓父子正要倒車要停在路邊停車格，發現林姓重機騎士停在車格後方不願離去，於是父子二人便下車理論，但雙方一言不合，隨即發生肢體衝突，林姓父子聯手毆打林姓騎士，並將重機推倒在地，挨打的騎士不甘示弱也徒手反擊，路人見狀，立刻上前勸阻。

▲遭到推倒的紅牌重機車。（圖／記者吳世龍翻攝）

林姓騎士向警方表示，當時自己只是停在一旁等號誌燈，根本就不是故意要阻擋林姓父子停車；林姓父子也表達願意賠償重機車維修費用，雙方取得共識，3人暫時不互告傷害，但警方認為大馬路上演全武行，已顯然無視公權力，最後仍依社會秩序維護法裁處3人。