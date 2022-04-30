載運車過彎刨路機翻覆！卡國1后里北上匝道...3小時仍未排除

記者鄧木卿／台中報導

國道1號后里交流道北上匝道上午9點發生翻車意外，一輛貨運車載著大型刨路機要開進匝道時，可能是轉彎角度過大，加上機具並未固定住，造成轉彎時從車上翻落路面，轟然一聲，驚動往來人車，國道警方9點11分獲報前往，刨路機雖佔用車道，但車子還勉強可通過，目前已連絡大型吊掛車前往，截至12點尚未排除，警方表示，等狀況解除再傳喚司機到案說明，視案情可能依公共危險罪嫌送辦。

▲一輛大型刨路機具翻覆發出巨響，佔用后里北上匝道3小時仍未排除。（圖／民眾提供）