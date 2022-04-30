6歲孩送急診「特殊症狀曝光」PCR確診！醫喊：快同意孩打疫苗

▲指揮中心敲定5月2日起，為5至11歲的兒童施打疫苗。（示意圖／記者徐斌慎攝）

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心曾公布Omicron症狀，喉嚨症狀佔52%、咳嗽症狀佔51%、流鼻水/鼻塞27%、發燒27%、頭痛10%、肌肉痠痛5%、嘔吐2%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.0%、腹瀉1.0%。不過，北市聯合醫院忠孝院區小兒科主任杜戎玨表示，週四時他碰到兩名小朋友有特殊症況，其中一人甚至抽不出血，讓他呼籲快讓小朋友打疫苗。

杜戎玨在臉書表示，本周兒科迎來少見的「盛況」，兒科急診人數光是白天的量，已超越過去兩年大部分假日的人數，「98%以上都是呼吸道症狀、腸胃炎症狀、有新冠接觸史、或是自行快篩陽性的個案。」

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面對家長與幼孩不斷湧進，醫護必須穿穿脫脫二級防護裝備，不斷進行問診、檢查、採檢、開藥等，以及說明如何透過健保快易通查詢PCR的結果。杜戎玨說，萬一真的確診，需解釋如何居家照護；但若是陰性又有接觸史，又該如何執行3+4的居隔與自主健康管理，「彷彿永遠看不完也篩不完的兒科病人，依舊如潮水般湧來。」

杜戎玨直呼，所幸幼孩大部分是輕症，怎料在28日時卻碰上「兩個大地雷」，首先是一名6歲小朋友，第一次出現熱痙攣症狀，由於良性的熱痙攣幾乎都是發生在5歲之前，因此杜戎玨直覺不對勁，趕緊改用院內快速PCR採檢，「果然一篩就是陽性，Ct值只有14！」

杜戎玨趕緊讓孩子施打點滴與退燒藥，小朋友的意識有慢慢恢復，但畢竟是COVID-19有關的痙攣，讓他不敢大意，再加上最近報告過幾個華人（香港跟台灣）兒童的COVID-19腦炎，杜戎玨決定需要轉去醫學中心觀察跟治療。

▲兒童疫苗將施打，杜戎玨希望家長們同意讓孩子打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）



但不到1個小時，第二個大地雷又報到了，杜戎玨說，是一名13歲患有先天性心臟病（主動脈狹窄）合併疑似威廉氏症的小朋友，在家上吐下瀉十幾次，加上發燒，整個人呈現癱軟狀態，「 因為先天性心臟病跟基因缺損，同樣是變成重症的危險因子。」

杜戎玨果斷讓孩子進行PCR採檢，「果然也是陽性，Ct值也是14」，不過小朋友脫水到只打得上點滴，卻抽不出血來的窘境，只好先給輸液跟止吐治療，當然也是要準備轉院。

最讓杜戎玨吐血的是，「這個孩子本來可以打BNT疫苗的，但是家屬沒讓小朋友打疫苗，害我在心中翻了白眼。」對此，杜戎玨殷切呼籲，「等到兒童疫苗都到位時，拜託家長們都同意讓孩子打疫苗吧。」

最後，杜戎玨也憂心忡忡直呼，現在轉院需通報台北市衛生局，再由衛生局去找有兒科專責病房的醫院，這樣一來一回，小朋友們順利轉院已經是8小時之後的事情了，「我開始擔心的是，未來這樣的個案如果越來越多，我們還能轉去哪家醫院呢？」

底下網友紛紛替醫護加油打氣，「一堆家長在說疫苗打了會有副作用，唉，辛苦你們了，但我真的覺得現在政府應該儘快改善輕症快篩通報等流程」、「 目前的急症門診真的有點現在剩下一種病的荒謬感」、「真的拜託還沒去打疫苗的大朋友小朋友趕快去打疫苗」、「連大人三支疫苗都無法不被感染，沒打疫苗的兒童碰到病毒，根本沒逃脫機會，現在陽性機率定很高」。

杜戎玨也在留言串感慨，「最近真的只剩下一種病的感覺」，其實感染率增加是無法避免的，但至少疫苗接種可降低重症發生率，所以還是有其必要性。

►本文獲得杜戎玨醫師授權！