快訊／台中+756創新高　文教府會餐敘累計6人確診

▲台中今天新增756確診創新高，文教府會餐敘累計6人確診。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

全國今（30）日本土確診新增1萬5033例，台中市本土個案新增756例，再創新高。市長盧秀燕表示，台中市政府和議會群聚案，4月26日參加市府和議會的餐會人員共24名，全員已快篩，截至今日中午，18位快篩陰性、6位快篩陽性，PCR結果也都確診，包含文化局長陳佳君、教育局長楊振昇及包含文化局長陳佳君、教育局長楊振昇及2位議員江肇國、王立任、一名專委還有議會公關室主任，呼籲接觸者若後續有症狀可再篩驗，若為陽性，請通知防疫單位。

市長盧秀燕今日持續透過遠端視訊主持防疫記者會，盧秀燕提到，今天是她居家隔離3+4的第四天，開始自主防疫，除了4月27日快篩陰性外，今天再次快篩也是陰性。

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盧秀燕指出，目前文化局長、教育局長的症狀是喉嚨痛、聲音沙啞、有點流鼻水，都是輕症的情況，兩人皆採居家照護休養，今天早上市府召開線上防疫會議，楊局長也視訊參與，聲音有些虛弱，休息之餘，教育局的業務銜接、推動、溝通上沒有問題。

針對兩人疫調，盧秀燕說明，教育局長楊振昇自疫情以來都在市府內開會，近期也沒有進入校園，密切接觸者一共6位，包含司機、候用校長、專委、科長等，全部快篩陰性，匡列兩名親友、六名隨行同事居隔；而文化局長陳佳君自疫情以來，府內開會全程佩戴口罩，依匡列原則，周遭人士無須匡列，目前匡列兩名親友居隔中，辦公室內同仁共25人全部快篩陰性。

盧秀燕也提到，因教育局位在豐原陽明市政大樓，非在市區台灣大道市政大樓，疫情以來，教育局長楊振昇與隨行同事一起來市府開會，較常接觸，因此匡列隨行同事；而文化局就在市區市政大樓內，文化局長陳佳君平時不需同事隨行，且辦公時間全程佩戴口罩，因此依原則無需匡列。