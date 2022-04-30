離譜影片曝！居檢婦「夢遊」偷搬食物回家　甩門嗆：要命一條

記者游瓊華／台中報導

台中市一名40多歲婦人與11歲女兒4月26日從從大陸入境台灣後，一同於北區居家檢疫替代所進行10天居家檢疫，卻被發現在27日2度違規擅離外出，當地里幹事穿著全身防護衣趕前往替代所攔查婦人，婦人不斷跳針辯稱自己是夢遊，又提到吃的東西太多所以拿回去給二哥吃，還囂張地嗆「要錢沒有、要命一條」。

▲半夜偷搬食物回家辯稱「夢遊」，居檢婦甩門嗆里幹事「要命一條！」。（圖／翻攝災害資訊討論分享群組）



根據網路上流傳影片，里幹事詢問居檢婦為何離開房間，居檢婦不客氣地回「夢遊啊！」，里幹事提醒居檢婦所有言行都必須負責任，並詢問回家原因為何？居檢婦辯解「吃的東西太多，把東西放在給二哥，沒有接觸任何人」里幹事質疑，夢遊還記得所有過程，代表神智清楚，居檢婦開始不斷重複「就是夢遊阿、走到凌晨三四點阿」。里幹事隨後要求居檢婦在文件上簽名，但居檢婦拒簽，甚至推開對方將門關上，離譜行為全部被拍了下來。

不僅如此，當日晚間6時許，居檢婦又帶著11歲女兒走出房間至樓下櫃台取藥，經櫃台人員制止才返回房間。民政局指出，由於個案擅離時間均小於2小時，按衛福部裁罰標準，就女子違規次數，各處新台幣10萬元罰鍰，合計開罰20萬元，如果個案不服，可申請行政救濟；另按行政罰法第9條規定，未滿十四歲人之行為，不予處罰，個案女兒部分不罰。