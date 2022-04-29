公司治理評鑑結果出爐！高鐵連5年排名前5％　4度蟬聯這1殊榮

▲臺灣證券交易所昨（28）日公告第8屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司今年連續第五年榮獲排名前5%佳績。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

臺灣證券交易所昨（28）日公告第8屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司今年連續第五年榮獲排名前5%佳績，並四度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。

高鐵公司董事長江耀宗表示，感謝各界對於台灣高鐵持續深化公司治理成果之肯定，更要求各級主管務必持續善盡經理人的忠實義務和善良管理人的注意義務，同時勉勵全體同仁，在各自崗位上「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」，以深化台灣高鐵公司永續治理之企業文化。

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高鐵公司表示，致力將ESG（即環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃，積極實踐永續觀念至各項業務之推動。今年3月與企業工會完成團體協約之簽訂，開創勞資攜手合作的重要里程碑。

高鐵日前與國家文化藝術基金會（國藝會）合作推出「寶島隨身聽—台灣高鐵藝術計畫」，率先運用布農族傳統歌謠—《獵前祭槍歌》中的音樂元素，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音；另於近日推動「共植美好」低碳永續行動，以具體行動實踐ESG之企業承諾。

高鐵公司表示，其經營績效不僅獲得中華信評最高等級之twAAA，相當於國家等級，且自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。

高鐵公司指出，今年第五度獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑排名前5%佳績，顯示不論在營運績效、公司治理、企業社會責任乃至於近年積極配合政府防疫、維護旅客健康安全等各方面，皆獲得國內外專業獨立投資機構及投資人的認同。