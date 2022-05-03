台鐵罷工！民眾沒崩潰「他酸專心賣便當」　網列1存在必要反嗆

▲台鐵是不少人重要的通勤交通工具。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

台鐵工會不滿公司化草案，1日發起罷工，為疏運人潮，公路總局協助以客運「類火車」方式因應，掀起討論。近日就有網友表示，此次罷工似乎沒有造成民眾大崩潰，好奇台鐵是否因此沒有存在的必要，文章一出，有網友反駁、點出台鐵的不可取代性。

該名網友在PTT的Gossiping板上以「台灣沒火車其實根本沒差？」為題發文表示，5月1日台鐵司機罷工，列車因而全面停駛，但一天過去，發現台灣人也沒有因此崩潰，大家照常平安地度過了一天。對此，原PO就好奇，「這樣是不是證明，台灣其實沒有台鐵也根本沒差，台鐵以後是不是專心賣便當就好？」

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文章一出，有不少網友不同意，紛紛留言表示，「因為不是上班上學日，不然一堆通勤的」、「信不信停駛一個禮拜，台灣人直接崩潰」、「是工會有事先預告……下次就未必」、「通勤族會哭吧」、「因為今天（5/1）本來就週日、已經預告很久了」、「又不是通勤上班日根本沒差」。

此外，還有網友點出台鐵的不可取代性在於，很多地方是高鐵到不了的，必須依靠台鐵，「大城市往返中小型城鎮，或是小城鎮之間往返才有差」、「很多地方高鐵到不了」、「你問住花東的看看」、「花東人是沒得選啦，只有台鐵能搭」、「高鐵一堆地方到不了」、「住東部還有基隆的沒火車是要他們X嗎」。