多省爆發疫情　陸國鐵集團第一季慘虧2千億元！

上海疫情開始趨緩，大陸社交軟體近日就傳出，「上海虹橋火車站大廳擠滿了即將離開上海的返鄉人員，人山人海，大部分都是安徽、江蘇、河南、四川、江西、浙江等十餘個省份的，預計將有1100萬人離開上海市。」對此，中國鐵路上海局集團有限公司否認該說法，稱「日均出上海的人數維持在幾百人左右」。