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大陸 大陸焦點 特派現場

多省爆發疫情　陸國鐵集團第一季慘虧2千億元！

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

▲大陸高鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地近期爆發疫情，衝擊鐵路運量，大陸國家鐵路集團公司第一季大虧460.85億元人民幣（約2059億元新台幣），較去年同期擴大了12.92%。

根據財報，大陸國鐵集團2022年第一季營業收入為2300.87億元，同比上漲1.35%；淨利潤虧損460.85億元，虧損較去年同期擴大了12.92%。財報顯示，2021年全年，國鐵集團實現收入11313億元，同比增加646億元，增長6.1%；淨利潤虧損498.5億元（約2228億元新台幣），同比減虧56億元（約250.29億元新台幣）。

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

同時，國鐵集團旗下有多家上市公司，這些公司4月底公布的第一季資料顯示，運輸企業淨利潤大多都大幅下降。

其中，廣深鐵路第一季營收49.99億元，同比增長13.25%，但是淨利潤為虧損3.98億元，虧損額同比擴大了326%。3月份，廣深地區發生疫情，深圳全市靜態化管理一周，對廣深鐵路的客流造成較大影響。

京滬高鐵第一季營收56.79億元，同比下降1.13%；淨利潤2.2億元，同比下降31.57%。

根據官方數據，大陸第一季鐵路客流同比減少了14.2%，而今年的五一連假，鐵路客運量也大幅減少，國鐵集團預估，五一連假鐵路運輸將發送旅客3200萬人次，相比去年下降7成多。

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