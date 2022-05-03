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端午節高鐵「加開39班次列車」！　5／5凌晨開放搶票

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▲因應端午節疏運，高鐵加開39班次列車。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

因應端午假期返鄉及出遊的需求，高鐵今（3日）表示，自6月2日（四）至6月6日（一）端午假期疏運期間，規劃加開39班次列車（南下27班、北上12班），總計5天提供757班次列車的旅運服務。各車次列車將自5月5日（四）凌晨零時起開放購票。

高鐵指出，端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」、「校外教學」及「校外教學套裝」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

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高鐵表示，高鐵各車次列車目前均提供推車販售以及自動販賣機服務，商務車廂亦提供熱飲及點心服務。依照政府防疫規定，旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下可開放飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩；敬請旅客留意保持社交距離，飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩，共同維護安心、安全的乘車環境。

高鐵提醒，旅客可多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

另外，高鐵強調，自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩；更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。

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